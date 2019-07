Calendario di serie A 2019-2020 | la Juve debutta a Parma poi ospita il Napoli

Calendario Inter Serie A 2019-2020 : si parte con il Lecce - Juve alla 7a : L’Inter, nonostante la qualificazione alla Champions League, ha deciso di salutare Luciano Spalletti e riparte con un allenatore a cui determinazione e ambizione non mancano di certo: Antonio Conte. Per il tecnico pugliese il ritorno nel massimo campionato avrà un sapore speciale: il debutto nella Serie A 2019-2020 sarà infatti a San Siro contro il […] L'articolo Calendario Inter Serie A 2019-2020: si parte con il Lecce, Juve alla 7a ...

Calendario Napoli Serie A 2019-2020 : esordio a Firenze - poi la Juve : Mentre sono diverse le squadre del nostro campionato che hanno deciso di cambiare guida tecnica, il Napoli punta sulle certezze: sulla panchina degli azzurri ci sarà quindi ancora Carlo Ancelotti, pronto a fare il possibile per dare del filo da torcere alla Juventus pluricampione d’Italia, ma senza dimenticare le ambizioni dell’Inter di Antonio Conte. L’inizio […] L'articolo Calendario Napoli Serie A 2019-2020: esordio a ...

Calendario serie A 2019-2020 : tutte le partite : Serie A, il Calendario 2019/20: alla seconda giornata Juventus-Napoli e Lazio-Roma; Milan-Inter alla quarta. tutte le...

Calendario Milan Serie A 2019-2020 : esordio a Udine - derby alla a : Il Milan è pronto a ripartire con la presenza di Marco Giampaolo in panchina con l’obiettivo di centrare il quarto posto, che permetterebbe di tornare a disputare la Champions League, competizione in cui i rossoneri mancano ormai dalla stagione 2013-2014 (a guidare la squadra erano stati Massimiliano Allegri e Clarence Seedorf). Il debutto in campionato […] L'articolo Calendario Milan Serie A 2019-2020: esordio a Udine, derby alla a ...

Calendario serie A 2019-2020 : date e programma dalla prima all’ultima giornata. Scontri diretti - derby - turni infrasettimanali e soste : Sorteggiato il Calendario della Serie A di calcio della stagione 2019-2020: si parte il 25 agosto, ultima giornata il 24 maggio. Tre i turni infrasettimanali, il 25 settembre, il 30 ottobre ed il 22 aprile, mentre saranno quattro le soste per la Nazionale, l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre, ed il 29 marzo, infine nel periodo natalizio non si gioca il 29 dicembre, ripresa il 5 gennaio. IL Calendario COMPLETO DELLA Serie A CALCIO ...

Serie A 2019-20 - il Calendario della Juventus : si comincia in trasferta contro il Parma : Delineato il cammino della Juventus nel campionato di Serie A 2019-20. È stato infatti sorteggiato il calendario con le 19 giornate che attendono i bianconeri a partire dal prossimo 24 agosto, data prefissata per la prima giornata. La squadra allenata da mister Sarri dovrà subito fare i conti con una partenza impegnativa, dunque dovrà fare di tutto per farsi trovare già al top della condizione nelle prime gare ufficiali. Ecco ad ogni modo tutte ...

Calendario serie A - tutte le giornate : la Juventus inizia contro il Parma - la penultima Napoli-Inter : Grande attesa per il sorteggio valido per il campionato di Serie A, si avvicina l’inizio di una stagione che si preannuncia scoppiettante. Tutti a caccia della Juventus, i bianconeri sono ancora una volta i netti favoriti alla vittoria finale ma Napoli ed Inter si sono rinforzate nettamente e sono pronte a lottare. Si preannuncia scoppiettante anche la corsa alla corsa Champions League, in corsa anche l’altra squadra di Milano, ...

Calendario serie A - sorteggio in diretta. Alla seconda Lazio-Roma. Ultima : Roma-Juve e Lazio-Napoli : Negli studi di Sky nasce la nuova Serie A, che compie 90 anni (nel 29/30 la prima a girone unico). Dalle 19 saranno sorteggiati i calendari del prossimo campionato che scatterà nel week end...