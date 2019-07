CALENDARIO CAMPIONATO SERIE A 2019-20 | SORTEGGIO Diretta | ultima giornata pazzesca!

Quando inizia il campionato di Serie A 2019-2020 : date - CALENDARIO e soste : Quando inizia il campionato di Serie A 2019-2020 : date , calendario e soste Serie A: dopo avervi raccontato la stagione 2018/2019 del campionato di calcio inizia mo ad addentrarci ed a parlare della prossima stagione. Il campionato di calcio è uno degli eventi sportivi in assoluto più seguiti in Italia. Anche per questo – tra una stagione e l’altra – una delle domande più ricorrente è: “ Quando inizia la Serie A?” Serie ...

CALENDARIO Serie A 2019/20 : sorteggio 29 o 30 luglio - inizio campionato 24 agosto : Le squadre di Serie A sono tornate al lavoro dopo le vacanze estive, per preparare la stagione 2019/20. La 1ª giornata del campionato italiano sarà fissata per il 24 agosto. Si attende il sorteggio del Calendario, che la Lega ha annunciato per una data tra 29 o 30 luglio. L’appuntamento sarà negli studi televisivi di Sky, dopodiché conosceremo tutti gli incroci della nuova stagione calcistica. In attesa che venga stilato il Calendario, si erano ...