Fonte : nerdgate

(Di lunedì 29 luglio 2019) Il giovane registaD’Antona ritorna instancabile sul set per iniziare le riprese di, il nuovo film della sua L/D Production Company. Per D’Antona si tratta di un “alle origini”, infatti la pellicola sarà un thriller dai toni sovrannaturali, a tema vampiresco. Il regista promette di trasmettere gli stessi toni di angoscia ed erotismo come i grandi classici a cui si è ispirato, Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola o Intervista col Vampiro di Neil Jordan. Di cosa tratterà? La risposta è presto data dalla sinossi: Rebecca è sulle tracce di sua sorella, una giovane giornalista scomparsa mentre stava indagando su una serie di incresciosi eventi. Le sue ricerche la conducono fino a Timere, un luogo remoto e lontano dal frastuono della quotidianità, un luogo in cui vige il rigore del silenzio e il timore di qualcosa di oscuro. Qui ...

nerdgate_it : Caleb: ritorno sul set per Roberto D’Antona -