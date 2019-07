Calciomercato Napoli news Ancelotti annuncia un grande colpo! | ultime notizie

Eurosport – Calciomercato Juventus : altro scippo al Napoli : Calciomercato Juventus – Novità importanti arrivano direttamente dalla redazione di Eurosport. L’emittente satellitare, ha infatti riportato sulle colonne de proprio sito internet una notizia di Calciomercato che già negli scorsi mesi avevamo riportato anche noi di Juvedipendenza.net . Che i bianconeri siano alla ricerca di esterni difensivi non è certo una novità, ma su espressa […] More

Calciomercato Napoli - futuro sempre conteso per Pepé : si dovrebbe decidere entro martedì : Calciomercato Napoli, futuro sempre conteso per Nicolas Pepé: oltre agli azzurri c’è l’Arsenal. “Il Lille ha ricevuto tre offerte di 80 milioni di euro e il giocatore dovrebbe optare per l’Arsenal o il Napoli“, ha rivelato ad AFP una fonte vicina alle trattative. “Si dovrebbe risolvere entro martedì. I due club gli offrono uno stipendio netto di 8 milioni di euro e penso che il giocatore abbia già fatto ...

Pedullà : Gli intrighi del Calciomercato potrebbero favorire il Napoli per Icardi : Se Icardi resta merca invenduta il suo prezzo dovrà certamente scendere. È questo il ragionamento che sta facendo il Napoli secondo Alfredo Pedullà. Chiudere l’affare Pépé non significherebbe aver escluso quello Icardi per il club partenopeo, ma semplicemente mettersi alla finestra in attesa che qualcosa cambi e qualcosa dovrà per forza cambiare dal momento che le richieste dell’inter per l’argentino sono attualmente eccessive ...

Calciomercato 27 luglio sabato : Chiesa-Juve - nuove conferme. Pepè-Napoli - è fatta. Inter - via anche Politano? : Calciomercato 27 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi sabato 27 luglio. JUVENTUS– Chiesa resta il primo obiettivo offensivo per la Juventus. 70 milioni le richieste viola, richieste che la Juventus potrebbe soddisfare cedendo Dybala e incassando circa 70-80 milioni di euro. Inter– Lukaku si avvicina: la sensazione è che Marotta e Ausilio proveranno l’affondo […] L'articolo Calciomercato 27 luglio sabato: Chiesa-Juve, ...

Calciomercato Napoli News/ Su Pepe c'è l'Arsenal e James Rodriguez... - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, oggi 27 luglio 2019: l'affare Nicolas Pepe si potrebbe chiudere presto. Discordanti le voci sul futuro di James Rodriguez

Calciomercato Napoli News/ Ancelotti svela : 'Offerte per James Rodriguez e...' : Calciomercato Napoli, oggi 25 luglio 2019 ultime notizie: le trattative, le voci e le indiscrezioni sulle operazioni portate avanti dai partenopei.

Calciomercato Napoli - il consigliere delegato dell’Atletico esce allo scoperto su James Rodriguez : “James? Dipende molto dal presidente del Real Madrid. So che piace al nostro allenatore, che James non vuole continuare nel Real Madrid e che il Real non vuole che continui, ma ci devono essere molte circostanze affinché ciò sia possibile. Sarebbe molto bello” Sono le parole del consigliere delegato dell’Atletico Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, intervenuto ai microfoni della ESPN per fare il punto in merito alla ...

Calciomercato - i bookmakers si scatenano su Icardi : la destinazione più accreditata è il Napoli : Il Calciomercato entra nella sua fase decisiva. Tanti i calciatori in attesa di cambiare maglia. Tra questi c’è sicuramente Mauro Icardi, attaccante argentino in uscita dall’Inter. Conte e la società sono stati chiari fin da subito: Icardi non rientra nel nuovo progetto nerazzurro. I club interessati non mancano, ma la richiesta dell’Inter spaventa le società: 80 milioni. Spuntano allora ipotesi di contropartite. Il ...

Calciomercato Napoli - il presidente del Lille allo scoperto : “soddisfatte le nostre richieste per Pépé” : Il presidente del Lille ha parlato della situazione Pépé, confermando come il Napoli abbia soddisfatto le proprie richieste economiche Il Napoli continua a insistere per Nicolas Pépé, l’attaccante ivoriano è ormai l’obiettivo principale per l’attacco azzurro. Nella giornata di ieri è andato in scena a Dimaro un incontro tra l’entourage del giocatore e i dirigenti del Napoli, utile per capire la possibilità di ...

Calciomercato 26 luglio venerdì : Dybala-Tottenham - maxi offerta da 90 milioni. Cagliari - torna Nainggolan? Napoli-Pepè - ci siamo! : Calciomercato 26 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 26 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dal “Daily Mail” il Tottenham sarebbe pronto a presentare un’offerta cash da 90 milioni di euro ai bianconeri per Paulo Dybala. Paratici potrebbe valutare il da farsi e aprire potenzialmente alla clamorosa cessione. In entrata occhi puntati su Chiesa […] L'articolo Calciomercato 26 luglio venerdì: ...

Calciomercato Napoli news/ Pepè : accordo a 80 milioni - i dettagli - ultime notizie - : Calciomercato Napoli news, trovato l'accordo fra gli azzurri e il Lille per Nicolas Pepé: un'intesa da 80 milioni, con contropartite e bonus

Calciomercato Napoli – Ancelotti ammette : “contatti con gli agenti di Pèpè. James Rodriguez può ancora arrivare” : Carlo Ancelotti gioca a carte scoperte: l’allenatore del Napoli ammette i contatti con gli agenti di Pepè e parla del possibile arrivo di James Rodriguez Grande via vai di gente all’hotel Rosatti. Normale in un albergo, direte voi, ma quando sono presenti dirigenti del Napoli ed emissari di un giocatore, la situazione si fa interessante. Samir Khiat e altri due agenti di Nicolas Pèpè, talentuoso esterno del Lille che piace ...

Calciomercato Napoli : Jorge Mendes a Dimaro per James - mentre il presidente del Betis si sbilancia su Milik : Calciomercato Napoli, gli azzurri a lavoro tra entrate e uscite. Sempre molto calda la questione relativa a James Rodriguez. Secondo quanto riporta il quotidiano ‘As’, l’agente del giocatore colombiano, Jorge Mendes, è arrivato questa mattina a Milano e nel pomeriggio è atteso nel ritiro della squadra di Ancelotti in Val di Sole, dove dovrebbe incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis. Il Napoli ha già un accordo ...