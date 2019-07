Calciomercato Fiorentina | la bomba dalla Germania | i viola pensano a Ribery!

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019)– In attesa di risolvere le questioni relative a Chiesa e Pezzella, la compaginedeve muoversi anche in entrata per costruire una squadra che possa alimentare ancor di più l’entusiasmo nato dopo l’arrivo del nuovo patron Rocco Commisso. Ribery, in Francia solo Marsiglia: l’ex Bayern rifiuta il Monaco In tal senso, seppur sia da prendere con le pinze, una notizia è rimbalzata quest’oggi: come riporta il quotidiano ‘Bild‘, i toscani starebbero pensando per l’attacco ad uno svincolato di lusso: Frank Ribery. Nonostante sia avanti con l’età, il francese rappresenterebbe sicuramente un colpo importante e di prestigio. Ma, come detto sopra, tante valutazioni sono da fare in merito al reale interessamento della: c’è un ingaggio elevato e il corteggiamento di più di una squadra ...

