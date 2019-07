Calcio | diritti tv | ok della Lega Serie A alla trattativa con Mediapro

Ziliani : “Diritti tv - Sky sull’orlo della crisi senza Calcio. Per la D’Amico ipotesi taglio stipendio del 75%” : Vacilla la poltrona dell’ad Zappia Allarme rosso a Sky. È in gioco L’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021-24 e l’ad dell’azienda, Andrea Zappia non si trova in una posizione comoda. Lo spiega Paolo Ziliani nella sua consueta rubrica del lunedì sul Fatto Quotidiano. Ziliani scrive che “la Lega Serie A chiede conto del crollo drastico di audience della scorsa stagione (-31%)”. E che il management Usa, “di fronte ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Luglio : Il 29 maggio scorso - invece di essere a Montecitorio - il deputato renziano è volato nella City per chiudere un accordo sui diritti del Calcio (che oggi dice essere fallito) : Soldi e politica calcio inglese, pm e Camera: i mestieri di Lotti uno e trino Caso Csm – Emerge dalle intercettazioni un viaggio a Londra. Lui dice: “Chiudo l’accordo della Premier”. Da ex ministro dello Sport a lobbista per i diritti tv? di Carlo Tecce Il Cazzaro Verde è un Cazzaro Verde di Marco Travaglio È ufficiale: da ieri si può dire che il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro dell’Interno, nonché capo della Lega, al ...

Sergio Mattarella riceve l’Italia di Calcio femminile : “Avete vinto il vostro Mondiale - dovete avere gli stessi diritti degli uomini” : Il Presidente della Repubbica Sergio Mattarella ha ricevuto una delegazione della Nazionale Italiana di calcio femminile che ha regalato spettacolo ai Mondiali spingendosi fino ai quarti di finale e raccogliendo l’interesse di milioni di italiani. Il Capo di Stato, in una giornata molto impegnativa che prevede anche un meeting con Vladimir Putin, ha incontrato il CT Milena Bertolini, la capitana Sara Gama e altre azzurre accompagnate da ...

Diritti tv Serie A Calcio : Sky - Dazn e Mediaset. Come e dove vedere tutte le partite del Campionato 2019-2020 : La Serie A 2019-2020 incomincerà sabato 24 agosto e si concluderà domenica 24 maggio, ci aspettano nove mesi di grande calcio: 38 giornate tutte da vivere, tante sfide avvincenti e appassionanti, tanti incroci da non perdere che attireranno l’attenzione di tutti gli appassionati e tifosi. Un totale di 380 incontri per conoscere chi conquisterà lo scudetto, chi si qualificherà alla Champions League, chi si consolerà con l’Europa ...

Micciché (Lega Serie A) : Per migliorare il Calcio bisogna puntare sui diritti tv : Milano Finanza intervista il presidente della Lega di Serie A Gaetano Micciché. Un passato da banchiere, una carriera di successo che lo ha reso molto noto nei circoli della finanza internazionale. Anche per aver contribuito, negli anni, a diverse operazioni fondamentali del sistema industriale italiano. Ma la vera popolarità è arrivata, per sua stessa ammissione, con l’elezione a presidente delle squadre italiane, il 31 maggio 2018. Lo ...

Diritti tv - DAZN amplia la sua offerta di Calcio : trasmetterà in esclusiva la Super League cinese : DAZN, il primo servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, amplia la propria offerta di calcio internazionale annunciando l’acquisizione dei Diritti della Ping An Chinese Super League, il massimo campionato cinese, per le stagioni 2019 e 2020. In testa alla classifica della CSL, dopo 13 partite, c’è il Beijing Sinobo Guoan con 36 punti, cinque in più delle due inseguitrici, il Guangzhou Evergrande ...

Ai Mondiali di Calcio femminile sono in campo i diritti delle donne : Il 7 giugno cominciano in Francia i Mondiali di calcio femminile. L’uguaglianza nello sport è il primo passo verso l’uguaglianza di genere. Leggi