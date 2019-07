Cade da 15 metri d' altezza e precipita sulla banchina del Tevere | morto ragazzo di 19 anni

Infortuni : Verona - lavora sul tetto - Cade da 7 metri e muore : Verona, 25 lug. (AdnKronos) - Alle 12.40 un 57enne, residente a Gubbio, dipendente di una ditta di Umbertide (Pg), mentre effettuava un sopralluogo sul tetto di un capannone in via del lavoro di Orti di Bonavigo, per cause in corso di accertamento, è precipitato al suolo da un'altezza di 7 metri. Pe

Infortuni : Verona - lavora sul tetto - Cade da 7 metri e muore : Verona, 25 lug. (AdnKronos) – Alle 12.40 un 57enne, residente a Gubbio, dipendente di una ditta di Umbertide (Pg), mentre effettuava un sopralluogo sul tetto di un capannone in via del lavoro di Orti di Bonavigo, per cause in corso di accertamento, è precipitato al suolo da un’altezza di 7 metri. Personale del Suem 118 intervenuto anche con eliambulanza, alla presenza di Spisal e Stazioni Carabinieri di Cologna Veneta e ...

Alto Adige - auto Cade per centinaia di metri in un dirupo : muoiono 2 giovani donne : L'Agenzia Nazionale Stampa Associata ha reso noto che ieri sera martedì 23 Luglio 2019 verso le ore 18:30 si è verificato un tragico incidente nella provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige nella montuosa regione del Trentino Alto Adige: quattro donne, di ritorno dal turno di lavoro dalla Malga Aglsbodenalm a 1720 metri, guidavano lungo la strada forestale n.29 diretta in val Ridanna, in particolare da Masseria alle storiche miniere di bronzo. ...

Alpinista italiano Cade per 500 metri dalle montagne pakistane. È ferito ma ancora vivo : Un Alpinista piemontese, Francesco Cassaro, di professione medico, è rimasto ferito ieri in un incidente sulle montagne del Pakistan. L’uomo è scivolato per alcune centinaia di metri mentre scendeva dal Gasherbrum VII. Il suo compagno di cordata, Cala Cimenti, ha fatto sapere che pur essendo in condizioni “gravi ma stazionarie” è comunque “vigile e lucido” e in grado di dare indicazioni ai ...