Bussetti:offese a cc?presto decisione

"Le parole scritte dalla docente non sono assolutamente compatibili con la condotta di chi è chiamato a educare e istruire i nostri figli.Per questo l' Ufficio scolastico competente,avvierà avvierà immediatamente un procedimento disciplinare nei confronti di questa insegnante.Si procederà con rapidità". In un'intervista al "Messaggero", il ministro dell'Istruzione,, fa il punto sul caso dell'insegnante di Novara che ha offeso la memoria del carabiniere Mario Cerciello Rega ucciso a Roma.(Di lunedì 29 luglio 2019)

Pubblicato il: 27/07/2019 15:18. "Non è ammissibile che una professoressa si permetta di scrivere 'uno in meno' per un servitore dello Stato rimasto ucciso.