Brescia | inizia la nuova missione di Corini | il tecnico presenta la stagione e… i nuovi

(Di lunedì 29 luglio 2019) Una promozione da un certo punto di vista inaspettata, adesso la convinzione di confermarsi in Serie A. Continua la preparazione delper la prossima, illain un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Come va con Cellino? «Bene, c’è un ottimo rapporto, parliamo, discutiamo. Meglio un confronto di un certo tipo che il non detto. Mi aveva anche proposto il rinnovo di contratto, ma ho preferito restare in scadenza. So che posso fare ancora qualcosa di meglio. Tutti insieme possiamo». Il presidente non è mai entrato nelle questioni tecniche? «Non scherziamo, c’è un grande rispetto dei ruoli». E senza il d.s. Marroccu avete un rapporto ancora più diretto. «È una situazione interessante, mi piace. Una fortuna che ilabbia un presidente come lui, perché si è accelerato il progetto di crescita. L’esperienza col ...

