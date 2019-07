Bosch porta le innovazioni per la mobilità personalizzata | autonoma | connessa ed

Bosch i-Salvini - botta e risposta : 'Abbiamo portato risultati - non rubli' - 'per favore' : La storia degli scontri dialettici tra Maria Elena Boschi e Matteo Salvini si arricchisce di una nuova puntata. I due tornano a beccarsi e lo fanno sui social network. Tutto nasce da un post del Ministro che, pubblicando la pagina di Libero che parla della mozione di sfiducia del Partito Democratico nei suoi confronti, non perde occasione per attaccare i Dem. La risposta della deputata del Partito Democratico è stizzita e rappresenta una vera e ...

Boschi risponde per le rime a Salvini : “Noi al governo abbiamo portato risultati non rubli” : Boschi replica duramente al vicepremier Salvini: "Caro Salvini, ho ancora il coraggio di parlare. Con noi l'Italia cresceva, c'erano più diritti e meno odio: noi abbiamo portato risultati, non rubli. Soprattutto ho ancora la Libertà di parlare: come ministro dell'Interno viene pagato per garantirmela, non per attaccarmi. Bacioni".Continua a leggere