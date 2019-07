Bonus 80 euro 2020 in busta paga | Tria annuncia l’aumento dell’importo

Scuola - Bonus 500 euro docenti ultime notizie : controlli in aumento sull’uso del denaro - ecco cosa rischiano i trasgressori : In aumento i controlli sull’uso del denaro relativo ai bonus a favore dei docenti, destinato alla formazione e all’aggiornamento. La senatrice M5S, Tiziana Drago, ha presentato un’interrogazione al Parlamento all’interno della quale viene fatto presente come alcuni insegnanti abbiano usato il bonus per acquistare beni e servizi che non hanno a che fare con la loro formazione. Alcuni beneficiari, per esempio, hanno ...

Bonus 80 euro e flat tax 2020 : quanto valgono e che fine faranno per Lega : Bonus 80 euro e flat tax 2020: quanto valgono e che fine faranno per Lega La riforma fiscale sarà parte centrale della Manovra 2020 e in questa non troverà spazio il Bonus 80 euro. O meglio, un piccolo spazio ci sarà anche per questo beneficio, ma sarà completamente ritrasformato. Le intenzioni sono state dichiarate ufficialmente dal sottosegretario all’Economia Massimo Garavaglia ospite alla trasmissione In Onda, su La7. Ecco cos’ha detto ...

Scuola - Bonus 500 euro docenti ultime notizie : ecco la nuova proposta contro frodi e uso distorto della Card : Si continua a discutere in merito all’utilizzo del cosiddetto Bonus da 500 euro per l’aggiornamento e la formazione degli insegnanti. A questo proposito la senatrice del Movimento 5 Stelle, Tiziana Drago, ha presentato un’interrogazione rivolta al Ministero dell’Istruzione e a quello delle Finanze, in merito alle criticità rilevate sull’uso della Carta del Docente. L’esponente grillina, nella stessa ...

Che fine faranno gli 80 euro del Bonus Renzi secondo la riforma fiscale targata Lega : Il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia spiega come l'intenzione del Governo sia la trasformazione della spesa...

Bonus ai 18enni : ?frodati 1 - 6 milioni di euro - 700 denunciati : Frodi per 157 milioni di euro sul fronte previdenziale e assistenziale alzano il livello di guardia anche sui Bonus cultura. Il ministero per i Beni culturali ha messo a...

Inter - sarebbe pronta una nuova offerta per Lukaku da 67 milioni di euro più Bonus : L'Inter continua a lavorare notevolmente sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per incrementare il livello qualitativo della rosa di Antonio Conte. Le necessità principali riguardano soprattutto il settore avanzato, considerando soprattutto la volontà di cedere Icardi, oramai finito fuori rosa. A tal proposito, il giocatore, dopo aver lasciato il ritiro di Lugano in intesa con la società, prosegue la sua preparazione fisica alla Pinetina, ...

Flat tax - Di Maio : “Inaccettabile farla con gli 80 euro del Bonus Renzi. Lega trovi le coperture” : "Io non sono affezionato agli 80 euro, ma quelli non erano soldi di Renzi. Quelli sono soldi degli italiani, e se si dice ai cittadini che si toglieranno 80 euro per fare la Flat tax, o peggio aumentare l'Iva per fare la Flat tax, questo per me è inaccettabile": così Luigi Di Maio torna sulla proposta fiscale della Lega, sottolineando di "non aver ancora visto le coperture" per realizzarla.Continua a leggere

Bonus docenti 500 euro : validazione entro il 31 agosto 2019 - l’avviso del Miur : Bonus docenti 500 euro: validazione entro il 31 agosto 2019, l’avviso del Miur Da tempo è comparso sul portale del Ministero dell’Istruzione un avviso riguardante il Bonus per l’aggiornamento professionale del personale docente: i buoni già generati devono essere validati entro il 31 agosto. Bonus docenti: buoni da spendere entro il 31 agosto Il Bonus da 500 euro per l’aggiornamento del personale docente “deve essere validato entro il ...

Scuola - Bonus 500 euro docenti ultime notizie : da settembre scattano i controlli : A partire dal mese di settembre, la Guardia di Finanza e il Ministero per i Beni culturali predisporranno una serie di controlli sull’uso della Carta del Docente, in merito al Bonus da 500 euro. Dopo i controlli effettuati sul cosiddetto ‘Bonus 18enni’, il Ministero ha deciso di intraprendere la stessa azione anche in relazione all’uso della Carta del Docente con l’effettuazione di controlli incrociati. Da ...

Restituzione Bonus Renzi 80 euro 2019 : chi deve farla - quando e modalità : Il Bonus Renzi 80 euro è un credito riconosciuto dallo Stato e anticipato dall’azienda ogni mese in busta paga. Il tutto avviene in base alla previsione di quello che sarà il reddito annuo del dipendente, al cui ammontare è legata la spettanza o meno del Bonus. Per questo motivo, possono esserci dipendenti che pur percependo nei singoli mesi queste somme aggiuntive scoprono alla fine dell’anno di non averne in realtà diritto con brutte sorprese ...

EcoBonus - Arrivano altri 40 milioni di euro : durato solo pochi giorni lo stop agli incentivi determinato dallesaurimento del fondo di 20 milioni di euro stanziato a inizio aprile dal ministero dello Sviluppo economico. Da oggi è a disposizione lintera somma residua di 40 milioni di euro (la legge di bilancio per il 2019 ne aveva stanziati 60). Le prenotazioni sono state riaperte alle 12 di questa mattina. Il ministero informa che il termine della nuova fase di prenotazione è fissato al 20 ...

Bonus tiroide 2019 : 500 euro ed esenzione ticket : ecco come ottenerlo : Bonus tiroide 2019: 500 euro ed esenzioni ticket, chi ha diritto e come richiederli. E’ di 500 euro il Bonus tiroide 2019 con l’esenzione ticket

Proposta Fontana : 'Bonus per figli da 100 a 300 euro' ma il Movimento 5 Stelle si oppone : Il ministro leghista per la famiglia e per la disabilità Lorenzo Fontana ha annunciato durante un'intervista ai microfoni del Tg5 una nuova misura per contrastare il calo demografico: un bonus per i figli da 100 a 300 euro. "Il governo lavora a un assegno unico che va dai cento ai trecento euro per ogni bambino da zero fino ai 26 anni: credo che in questo modo riusciremo a contrastare il calo demografico" ha affermato l'esponente del governo, ...

Bonus cultura : il governo ripristina i 100 milioni di euro “presi in prestito” a maggio : ripristinato il Bonus cultura di 100 milioni di euro per i maggiorenni accantonati per finanziare il decreto Crescita lo scorso maggio. Esprime soddisfazione Ricardo Franco Levi, presidente dell'Associazione Italian Editori. Il provvedimento del governo, dopo le rassicurazioni del ministro Bonisoli e a pochi giorni dal testo licenziato in commissione cultura per la legge sul libro.Continua a leggere