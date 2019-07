Boggi Milano | la campagna autunno-inverno 2019

(Di lunedì 29 luglio 2019), marchio di abbigliamento fondato nel 1939, già espressione dell;eccellenza italiana nel menswear a livello internazionale, si appresta a lanciare un nuovo e inedito capitolo delladedicata all;uomo contemporaneo, proseguendo un racconto iniziato con la scorsa stagione. Lo storico brand milanese, infatti, rivela al mondo i segreti della grande, raccontando storie di vita ambientate nei suoi cortili, e interpretate da gentlemen che sono i protagonisti della nuova, scattata dal fotografo di moda Toni Thorimbert. Courtyard stories Dopo laPE19, che ha presentato alcuni dei luoghi più iconici della capitale della moda italiana,, con la stagione, entra in profondità nel tessuto culturale, sociale e architettonico della città, rivelando i cortili milanesi. Il ...

Dalla Rete Google News

esquire.com

È delle destinazioni più conosciute per lo shopping di moda maschile, sia per l'acquisto di capi eleganti sia per quelli casual. Dal 1939, Boggi Milano progetta e ...