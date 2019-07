Boca Juniors | pareggio senza reti alla Bombonera contro l’Huracan | De Rossi presente in

De Rossi al Boca Juniors - scommesse aperte sul gol nel Superclasico : Quella di ieri è stata una giornata importante per Daniele De Rossi, l’ex centrocampista della Roma è stato presentato dal Boca Juniors, inizia una nuova avventura con l’obiettivo di essere ancora protagonista Nel frattempo i bookmakers si sono scatenati e pensano già alla sfida contro il River Plate, il derby di Buenos Aires è in programma l’1 settembre al al Monumental e gli analisti Stanleybet prevedono una rete di De ...

Boca Juniors - ufficiale l’arrivo di Daniele De Rossi : il VIDEO di presentazione è davvero da brividi : Il club argentino ha ufficializzato l’ingaggio di Daniele De Rossi, dedicandogli una clip da brividi pubblicata sui propri canali social Mancava solamente l’annuncio ufficiale, adesso è arrivato anche quello: Daniele De Rossi è un nuovo centrocampista del Boca Juniors. Il club argentino ha reso noto l’ingaggio dell’ex giocatore della Roma con un VIDEO davvero sensazionale, da far scorrere i brividi lungo la ...

De Rossi Boca Juniors : maglia - contratto e stipendio. Quanto guadagna : De Rossi Boca Juniors: maglia, contratto e stipendio. Quanto guadagna Daniele De Rossi e il Boca Juniors. Ovvero, il centrocampista nato, cresciuto (e infine esiliato) nel club per cui tifa e la seconda squadra del suo cuore. De Rossi non ha mai nascosto il desiderio, un giorno, di vestire la maglia del Boca, di giocare nella Bombonera, di sentire il calore dei tifosi e di vivere il calcio argentino. Sogno esaudito, dopo un divorzio non ...

Daniele De Rossi giocherà in Argentina con il Boca Juniors : La storica squadra di Buenos Aires lo ha ingaggiato per una stagione: una scelta insolita e affascinante per un grande giocatore europeo

De Rossi al Boca Juniors? Arriva il messaggio di Maradona : “sarà come quando si scioglie il sangue di San Gennaro” : Diego Armando Maradona manda un messaggio a Daniele De Rossi dopo le voci di un suo approdo al Boca Juniors Nelle ultime ore non si fa altro che parlare dell’approdo di Daniele De Rossi al Boca Juniors. Dall’Argentina Arriva dunque un messaggio speciale per l’ex capitano della Roma. “quando ti metti la maglietta del Boca Juniors è come quando si scioglie il sangue di San Gennaro. Qui starai benissimo. Qui potrai ...

Maradona dà il benvenuto a De Rossi : “La maglia del Boca Juniors è come il sangue di San Gennaro” : Daniele De Rossi sta per trasferirsi ufficialmente al Boca Juniors. E chi meglio di Diego Armano Maradona, leggenda degli Xeneizes, poteva accoglierlo? Il Pibe de Oro ha fatto postare un messaggio su Twitter all’intermediario Martin Arevalo: “Sappi che quando indossi la maglia di Boca è come quando si liquefa il sangue di San Gennaro. Ti mando un bacio. Daniele, non ti conosco benissimo, però sappi che qui in Argentina starai ...

Il Boca Juniors è nel suo destino. Daniele De Rossi va in Argentina? Quei 10 indizi alla Roma : Daniele De Rossi è sempre più vicino al Boca Juniors, un amore, quello per il calcio argentino, che parte da lontano, anche grazie ai tanti campioni del paese sudamericano che hanno giocato con lui in 18 anni di prima squadra alla Roma. Tra le fila giallorosse sono infatti transitati 18 calciatori a

Daniele De Rossi al Boca Juniors - ci sono conferme : la chiave? Un ex della Roma : "È vicino" l'accordo fra il Boca Juniors e Daniele De Rossi. Lo scrive questa mattina il quotidiano argentino la Nacion che, dopo i rumors arrivati dall'Italia, ha contattato fonti vicine al club xeneize. Confermata la ripresa dei colloqui con il centrocampista italiano e che nelle ultime ore sono s

Daniele De Rossi - il Boca Juniors ha trovato il suo gladiatore : Ci è voluto il tempo necessario ma alla fine era destino che questo matrimonio si doveva fare; quello tra Daniele De Rossi e il Boca Juniors.Calciomercato estero, Sudamerica, Daniele De Rossi, Boca Juniors / A dieci giorni dall’inizio della stagione oltreoceano e ad una settimana dall’andata degli ottavi di Libertadores il Boca ha trovato il suo gladiatore.Stamattina i quotidiani argentini hanno rivelato la chiusura ...

Daniele De Rossi al Boca Juniors : accordo a un passo per l’ex capitano della Roma a Buenos Aires : Daniele De Rossi in Argentina. Secondo indiscrezioni di stampa, mancano solo i dettagli per lo sbarco dell’ex capitano della Roma a Buenos Aires per vestire la maglia del Boca Juniors. In attesa di conferme ufficiali, l’unica certezza è che il centrocampista non smetterà d giocare. In tal senso Nicolas Burdisso, ex compagno di squadra in giallorosso e oggi direttore sportivo dei Xeneixes, sembra aver convinto De Rossi, atteso nel ...

De Rossi verso il Boca Juniors - le reazioni dei tifosi della Roma sui social : Daniele De Rossi vicino al Boca Juniors. La notizia lanciata ieri ha scatenato le reazioni sui social, specialmente quelle dei tifosi della Roma. Il centrocampista ha scelto di non accettare le lusinghe di Milan, Fiorentina e Sampdoria per non vestire un’altra maglia in Italia, gesto molto apprezzato dai più: “De Rossi alla Bombonera sarebbe il giusto tributo ad un guerriero, in una delle arene più calde del mondo, dopo una ...

Boca Juniors - è fatta : De Rossi ha detto sì - tutti i dettagli : DE Rossi Boca Juniors- Ora è fatta, Daniele De Rossi giocherà i pRossimi 8 mesi al Boca Juniors. Accordo totale con il club argentino e fumata bianca ormai pronta all’ufficialità. Il giocatore, dopo alcuni contatti con i club italiani, ha scelto di sposare l’inizio di una nuova avventura lontano dall’Italia, ma soprattutto l’inizio di una […] L'articolo Boca Juniors, è fatta: De Rossi ha detto sì, tutti i dettagli ...

De Rossi al Boca Juniors - Burdisso può esultare. Nel 2020 è già atteso in Italia : Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport a breve Daniele De Rossi sarà un nuovo calciatore del Boca Juniors De Rossi Boca – Il pressing dell’ex compagno Burdisso, attuale d.s. del club argentino, ha convinto il centrocampista. A inizio 2020 Daniele potrebbe entrare nello staff azzurro di Mancini “Daniele De Rossi ha deciso, il suo futuro sarà nel Boca Juniors. Il pressing degli argentini ed in particolare ...