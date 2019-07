Bleak Faith Forsaken | Un nuovo Souls Like approda su Kickstarter

Fonte : gamerbrain

(Di lunedì 29 luglio 2019) Avete mai sentito parlare di? Nelle ultime ore è giunto suungioco che scimmiotta Darknelle meccaniche, si tratta di, a seguire vi riportiamo i primi dettagli.: IlQuando parliamo di, ci riferiamo ad un gioco le cui meccaniche sono simili a Dark, come ad esempio Sekiro Shadows Die Twice, The Surge 2, Code Vein e molti altri. Il progetto di cui vogliamo parlarvi oggi è sviluppato da Miso Vukcevic ed è in cerca di fondi sulla piattaforma. Il gioco è ad uno stadio avanzato dello sviluppo, l’Accesso Anticipato sarà disponibile su Steam già dalla fine dell’anno mentre le versioni PS4 e Xbox One arriveranno nel 2020. Nel gioco vestirete i panni di un guerriero solitario, uno dei sopravvissuti ...

Eurogamer_it : #BleakFaith è un open world horror con elementi RPG ispirato ai Souls -