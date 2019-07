Bilancio | in Assemblea capitolina mini-maratona assestamento

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Roma – Dopo la seduta iniziale di venerdi’ scorso, con la relazione dell’assessore al, Gianni Lemmetti e l’illustrazione degli obiettivi politici da parte di tutti i componenti della Giunta, e’ ripresa inlaper l’approvazione della manovra di2019-2021, con l’Aula ora impegnata nella discussione generale con gli interventi dei consiglieri di maggioranza e opposizione. Terminate le dichiarazioni si passera’ al vaglio degli ordini del giorno e degli emendamenti. L’, che oggi si riunira’ fino alle 22, e’ gia’ convocata anche per domani dalle 11 alle 20 e per mercoledi’ (31 luglio, scadenza di legge) dalle 10 a oltranza fino all’approvazione del. L'articolo, inproviene da ...

