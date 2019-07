Biathlon | i convocati dell’Italia per i raduni di Obertilliach e Hochfilzen L’Austria

Biathlon - scatta il raduno di Ruhpolding per il gruppo Elite a ‘A’ : dieci gli azzurri convocati : Il gruppo Elite e “A” è in partenza per dieci giorni di lavoro a Ruhpolding, dieci gli azzurri agli ordini di Curtaz gruppo Elite e “A” sull’attenti: il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha ufficializzato le convocazioni dei dieci azzurri che a partire da martedì 9 fino a venerdì 19 luglio saranno impegnati nel raduno a Ruhpolding (Ger). Si tratta di Patrick Braunhofer, Dominik Windisch, Daniele Cappellari, ...