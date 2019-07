Bere acqua | sì | ma quanta? Ecco la formula matematica per capirlo

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 29 luglio 2019) «tanta» è il consiglio per sopravvivere indenni all'estate che ogni anno, da fine maggio a inizio settembre, ci sentiamo ripetere incessantemente almeno un paio di volte a settimana. Perché sì, il corpo umano è composto per il 60% da, e mantenerne il livello regolare è fondamentale per assorbire le sostanze nutritive, mantenere attivo il cervello e idratare la pelle. Già, masarebbe più precisamente l'che dovremmo? Dipende ovviamente dal periodo dell'anno in cui ci troviamo, come sottolinea anche l'edizione francese di GQ. In condizioni più miti, quando non si deve fare fronte ad alte temperature e dunque a una sudorazione più abbondante, gli esperti suggeriscono una quota di 2,5 litri giornalieri, travera e propria e alimenti che la contengono, come per esempio frutta e ...

octobrev_ : Come faccio a bere un litro d'acqua in un ora mi sparo - Specialcla : @Gianlu_Sir @Saryndipity86 Ti capisco, l’importante è bere molto alcool e poi buttarsi subito in acqua! Mi raccomando! - fabriella_group : In estate l'alleato migliore è l'acqua. Due semplici consigli per una corretta idratazione: 1) bere almeno due litr… -