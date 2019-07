Bale-Zidane | ancora frecciate Il procuratore del gallese | “Non c’è mai stato rapporto

Real Madrid - l’agente di Bale torna all’attacco : “Gareth vuole rimanere - ma Zidane non lo vuole” : L’agente del gallese è tornato all’assalto di Zidane, lanciandogli l’ennesima frecciatina di quest’ultimo periodo Il rapporto tra Bale e Zidane è ormai completamente ossidato, ma l’agente del gallese non fa nulla per migliorarlo, anzi. Jonathan Barnett infatti è tornato ad attaccare duramente l’allenatore francese, accusandolo di avere ormai messo da parte il proprio assistito. AFP/LaPresse Intervistato ...

Le notizie del giorno – Il siparietto Bale-Zidane - Godin sfida Ronaldo - la conferenza hot di Filipe Luis : BALE PROVOCA ZIDANE – Gareth Bale si può ormai definire un nuovo calciatore dello Jiangsu. Il gallese andrà a giocare nell’altra squadra, oltre l’Inter, di proprietà di Suning, che lo ha ricoperto d’oro con un ingaggio da capogiro. Nel frattempo l’ex Tottenham era in campo nella disfatta del Real Madrid di questa notte nel derby contro l’Atletico. I colchoneros hanno letteralmente surclassato Hazard e compagni battendoli per 7-3. ...

Bale - che smacco a Zidane : il Real sta perdendo 7-1 - il gallese guarda l’allenatore e se la ride [FOTO] : Gareth Bale si può ormai definire un nuovo calciatore dello Jiangsu. Il gallese andrà a giocare nell’altra squadra, oltre l’Inter, di proprietà di Suning, che lo ha ricoperto d’oro con un ingaggio da capogiro. Nel frattempo l’ex Tottenham era in campo nella disfatta del Real Madrid di questa notte nel derby contro l’Atletico. I colchoneros hanno letteralmente surclassato Hazard e compagni battendoli per 7-3. ...

Real Madrid - Bale entra e segna contro l’Arsenal : Zidane lo promuove e adesso potrebbe essere costretto a tenerlo : Il grave infortunio subito da Asensio nel corso del match con gli inglese potrebbe obbligare il Real Madrid a tenere Bale Colpo di scena nella querelle tra il Real Madrid e Gareth Bale, scoppiata nei giorni scorsi dopo le parole in conferenza stampa di Zinedine Zidane. AFP/LaPresse L’allenatore dei blancos aveva scaricato il gallese in seguito al match con il Bayern Monaco, sottolineando come sarebbe stato contento se fosse partito ...

Real Madrid – Zidane torna sul caso Bale - l’allenatore dei blancos fa chiarezza : “non ho mancato di rispetto a nessuno” : Zidane torna sul caso Bale: le parole dell’allenatore del Real Madrid in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Arsenal per l’International Champions Cup Scoppia il caso Bale al Real Madrid: Zinedine Zidane ha messo alla porta l’esterno gallese, scatenando non poche polemiche. E’ infatti intervenuto anche l’agente di Bale, che non le ha mandate a dire all’allenatore francese, che oggi è ...

Zidane-Bale - continua il botta e risposta in casa Real Madrid : ”Voglio essere molto chiaro riguardo alla situazione che coinvolge Gareth. Per prima cosa, non ho mancato di rispetto a nessuno, men che meno a un giocatore. Ho sempre detto che i giocatori sono l’aspetto più importante del calcio e io starò sempre dalla loro parte”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, situazione delicata con Bale con il gallese che ormai è un separato in casa. ...

Bale ‘scartato’ dal Real - stoccata durissima del procuratore a Zidane : “Un ingrato” : “Se Gareth Bale se ne va, è perché lo vuole, non perché Zidane o il Real Madrid lo spingono ad andare via. Rimane uno dei migliori giocatori del mondo, uno dei migliori cinque, e il suo futuro continuerà ad essere in un grande club“. Queste le parole dell’agente di Garet Bale, Jonathan Barnett, che attraverso le pagine di As replica all’allenatore del Real Madrid Zidane, definito dal procuratore “un ...

Real Madrid – Zidane ‘caccia’ Bale - la replica dell’agente del gallese è durissima : “è un ingrato” : L’agente dell’esterno gallese ha risposto duramente alle parole di Zidane, che ha dato chiaramente il benservito a Bale Zidane chiama, l’entourage di Gareth Bale risponde. Dopo le durissime parole del manager del Real Madrid, è arrivata la piccata risposta di Jonathan Barnett, agente dell’ex calciatore del Tottenham. LaPresse/EFE Interrogato sulle dichiarazioni del francese, il procuratore ha espresso il proprio ...

Real Madrid - Zidane cancella Bale : “non c’è più posto per lui - se andrà via domani sarà ancora meglio” : L’allenatore del Real Madrid ha messo alla porta Bale, confermando la volontà dei blancos di cederlo L’avventura di Gareth Bale con la maglia del Real Madrid è terminata, Zinedine Zidane ha annunciato senza giri di parole la volontà del club di cedere l’esterno gallese. LaPresse/EFE Tenuto fuori nel match di International Champions Cup contro il Bayern Monaco, l’allenatore francese ha motivato la sua ...