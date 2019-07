Fonte : romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Per la decima volta, le ultime sei consecutive,conquista ildi campione del mondo di volo in. Azzurre anche le medaglie d’oro e d’argento nell’individuale con Alessandro Ploner, pilota di San Cassiano (Bolzano), e Christian Ciech trentino trapiantato a Varese. Per Ploner è il suo terzomentre Ciech lo aveva vinto nel 2015. Aggiungendo i cinque titoli europei e le tante medaglie individuali, non si ricorda una disciplina sportiva nella quale una rappresentanza tricolore abbia vinto di più. Glihanno condotto i giochi fin dalle prime battute, mantenendo la testa delle classifiche durante tutte le nove task disputate, una al giorno. Annullate altre due per meteo avversa. Solo il tedesco Primoz Gricar è riuscito ad arginare lo strapotere italiano, finendo il campionato con un meritato terzo posto davanti allo svizzero Peter ...

ClaudioTaverna2 : Azzurri incontenibili: decimo titolo mondiale per l'Italia in deltaplano - informazionecs : Azzurri incontenibili: decimo titolo mondiale per l'Italia in deltaplano - ematr_86 : RT @press_pool: ? #Azzurri incontenibili: decimo titolo mondiale per l’Italia in deltaplano - IdeaWebTv ? -