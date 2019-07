Autonomia | ministra Stefani | Di Maio sia leale

Fonte : blogo

(Di lunedì 29 luglio 2019) Ancora battibecchi nel governo giallo-verde sul tema, sempre più spinoso, delle autonomie regionali. Luigi Dioggi ha detto che il MoVimento 5 Stelle sta migliorando il testo originario, quello presentato dallaleghista agli Affari regionali Erika. Il vicepremier pentastellato, durante un suo intervento presso l'Università Federico II di Napoli, oggi ha detto:"Stiamo scrivendo una nuova, un'migliore. Le risorse devono essere ripartite equamente in tutta Itali. Per come era stata progettata, questaandava a discapito non solo delle regioni del Sud, ma anche del Centro. L'esempio è la scuola. Grazie al M5S si è scongiurato il problema dei docenti su base regionale. Credo che l'si debba fare, ma senza danneggiare altre regioni. Perché l'sarà fatta, ma nessuno può permettersi di indebolire l'Italia: e indebolire il ...

AnnamariaCorra7 : RT @giulicitte52: @Corriere La LEGA non freni? Loro frenano su lotta all'invasione, flat tax, autonomia, infrastrutture e ci chiedono di no… - RediStefano : RT @giulicitte52: @Corriere La LEGA non freni? Loro frenano su lotta all'invasione, flat tax, autonomia, infrastrutture e ci chiedono di no… - enrico11984867 : RT @giulicitte52: @Corriere La LEGA non freni? Loro frenano su lotta all'invasione, flat tax, autonomia, infrastrutture e ci chiedono di no… -