Fonte : romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Dopo l’enorme successo dei primi due capitoli, con oltre 370.000.000 di dollari incassati in tutto il mondo, torna sul grande schermo Gerard Butler, nelle vesti dell’agente dei servizi segreti Mike Banning, inal3 – Angels Has Fallen. Diretto questa volta da Ric Roman Waugh (La Fratellanza), il terzo film dell’adrenalinico franchise prende una svolta inaspettata: sarà Banning a trovarsi in fuga e braccato dalla polizia, accusato di essere un nemico dello Stato e l’autore di un tentativo di omicidio ai danni del Presidente degli Stati Uniti, interpretato dal Premio Oscar Morgan Freeman. Ad aiutarlo a scagionarsi troverà al suo fianco il padre, interpretato da Nick Nolte, new entry nel cast. Tra gli altri interpreti, anche Jada Pinkett Smith (Girls Trip), Lance Reddick (The Wire, Fringe, John Wick), Danny Huston (Stanlio e Ollio, Big Eyes), Piper Perabo (Covert Affairs) e ...

romadailynews : Attacco Al Potere 3 dal 28 agosto al cinema: Dopo l’enorme successo dei primi due capitoli… - Maresa33389091 : @matteosalvinimi Gli italiani non amano gli accentratori di potere. Vedi Renzi. Un attacco al giorno... e continue… - pier_lamberti : RT @ordinefuturo: Il professor #Taormina ci offre una disamina radicale della giustizia italiana, dei nuovi strumenti di persecuzione polit… -