Atletica | Dalilah Muhammad indemoniata | Record del mondo dei 400 ostacoli dopo 16 anni

Fonte : oasport

(Di lunedì 29 luglio 2019) Nella notte italiana è stato firmato un nuovodelnell’leggera.ha infatti corso i 400 metriin un roboante 52.20 in occasione dei Campionati Nazionali Statunitensi, lo ha fatto sotto la pioggia di Des Moines: la pista bagnata non ha frenato la Campionessa Olimpica che ha regalato una prestazione da sballo in quarta corsia, migliorando di 14 centesimi il vecchio primato siglato dalla russa Yuliya Pechonkina nel 2003. La 29enne è partita a razzo, ha rimontato quasi subito le avversarie all’esterno, la sua ritmica è stata incisiva fino al rettilineo finale dove ha poi sfoderato tutta la sua potenza tagliando il traguardo in maniera trionfale. L’americana è riuscita ad avere la meglio sulla 19enne Sydney McLaughlin (52.88) e su Ashley Spencer (53.11), queste tre atlete parteciperanno ai Mondiali di Doha insieme a Kori ...

