ASperger Film Festival lancia “42HRS 2019” | il contest per troupe di filmmaker nel segno

(Di lunedì 29 luglio 2019) Dopo il successo dello scorso anno torna 42HRS, ilgratuito rivolto adimakerin occasione della VII edizione di ASche si terrà al MAXXI di Roma dal 14al 17 Novembre 2019. 42HRSè nato con l’intento di accoglieremaker da ogni parte d’Italia presso l’auditorium del MAXXI, durante il, per coinvolgerli nella realizzazione di cortometraggi di finzione nel tempo record di 42 ore. “Era da qualche anno che volevamo dedicare uno spazio del nostroa Boris, ma anche ai buttafuori Cianca e Serjei, agli obiettori di Piovono Mucche, a Mario Bambea e alle altre meravigliose creature ideate da Mattia Torre, Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico. – sottolineano gli organizzatori-. Solo qualche giorno fa avevamoto su facebook il bando della nuova edizione del42HRS con un tema inequivocabile, “Il mio Boris”, ...

