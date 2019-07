Ascolti tv | domenica 28 luglio | vince Fiore del deserto

Ascolti Tv Domenica 28 luglio - NCIS 7.8% - Fiore del deserto 14.7% - Un Passo dal cielo 11.3% : Ascolti Tv Domenica 28 luglio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Un Passo Dal cielo 4 (replica) – Rai 1 – 1.809 milioni e 11.3% Fiore del deserto 1a Tv – Canale 5 – 2.456 milioni e 14.7% NCIS 15 (replica) – Rai 2 – 1.362 milioni e 7.8% RIPD Poliziotti dall’aldilà – Italia 1 – 1.258 milioni e 7% In nome di mio figlio – Rai 3 – 960 mila e 5.4% Maurizio Costanzo ...

Ascolti TV | Domenica 28 luglio 2019. Fiore del Deserto 14.7% - Un Passo dal Cielo 11.3% : Fiore del Deserto - Liya Kebede Su Rai1 Un Passo dal Cielo 4 ha conquistato 1.809.000 spettatori pari all’ 11.3% di share. Su Canale 5 Fiore del Deserto ha raccolto davanti al video 2.456.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.362.000 spettatori (7.8%). Su Italia 1 R.I.P.D – Poliziotti dall’Aldilà ha intrattenuto 1.258.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai3 In Nome di mio ...

Ascolti TV | Domenica 21 luglio 2019. Il Viaggio di Fanny 11.3% - Un Passo dal Cielo 11.1%. Il Supplente sul Nove si ferma all’1.6% : Un Passo dal Cielo 4 - Pilar Fogliati e Daniele Lotti Su Rai1 Un Passo dal Cielo 4 ha conquistato 1.624.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Canale 5 Il Viaggio di Fanny ha raccolto davanti al video 1.835.000 spettatori pari all’ 11.3% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.285.000 spettatori (8.2%). Su Italia 1 Poliziotto ancora in prova ha intrattenuto 921.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai3 Cate ...

Ascolti Tv domenica 21 luglio - le repliche di Un Passo dal Cielo 11.1% e NCIS 8.2% - Il viaggio di Fanny su Canale 5 11.3% : Ascolti Tv domenica 21 luglio (articolo in aggiornamento)Il viaggio di Fanny – Canale 5 – 1.835 milioni e 11.3% Un Passo dal Cielo 4 (replica) – Rai 1 – 1.624 milioni e 11.1% NICS (replica) – Rai 2 – 1.285 milioni e 8.2% Cate McCall Il confine della verità – Rai 3 – 988 mila e 6%Poliziotto ancora in prova – Italia 1 – 921 mila e 5.8%Maurizio Costanzo show (replica) – Rete 4 – ...

Ascolti tv - dati auditel domenica 14 luglio : vince A un passo dal cielo 4 : Ascolti tv, prime time A un passo dal cielo 4, nonostante sia in replica garantisce a Rai1 la vittoria negli Ascolti serali. La fiction con Daniele Liotti è stata vista da 1.983.000 telespettatori con uno share del’11,4%. Il film su Canale 5, Colpa delle stelle è stato invece seguito da 1.626.000 telespettatori con uno share del 10,19%. Terzo posto per il film Black Butterfly con Antonio Banderas trasmesso da Rai3 e visto da 1.150.000 ...

Top domenica Sky Sport : record Ascolti per Finale di Wimbledon : domenica da ricordare su Sky Sport con ascolti al top per il tennis e la Formula 1. Ieri, la Finale di Wimbledon Federer-Djokovic, in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Wimbledon con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci dalle 15.10 circa alle 20.08 (la più lunga della storia...