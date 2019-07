Aria condizionata | Sony ha inventato la t-shirt con il condizionatore per stare al fresco

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 29 luglio 2019) Quando le temperature superano i 35 gradi e l'afa si fa davvero opprimente senza, l'idea di potersi vestire eleganti per andare al lavoro diventa quasi una tortura. Così, in attesa di poter indossare camicie e giacche smart che ti tengono alautomaticamente, puoi utilizzare un vero e proprio dispositivo conin miniatura da inserire tra i vestiti per abbassare la tua temperatura corporea e non sentire più caldo. Si chiama Reon Pocket ed è stato al centro di una campagna di crowdfunding sulla piattaforma First Flight di proprietà die utilizzata dal colosso giapponese per finanziare i progetti più innovativi e creativi a giro per il mercato: una raccolta fondi che ha già raggiunto l'obiettivo sperato (mezzo milione di dollari) a più di 20 giorni dalla conclusione. Come funziona? Si tratta di ...

FBiasin : Milano. Esordio totale in un tribunale. Aria condizionata rotta. 40 gradi. 79 persone prima di me. Praticamente un… - matteapollo82 : RT @TizziRadrizzani: - Cosa ti piace del tuo lavoro? - L' aria condizionata. - tempcirepta : RT @momodimomo2: Domani torno in ufficio. E che l'aria condizionata mi accompagni. -