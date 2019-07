Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 29 luglio 2019) “Sì, certo, sto seguendo la vicenda e con crescente angoscia”.Perché angoscia?“Perché non riesco a formarmi un’idea precisa di quello che è successo, come credo tutti. Da un lato prendo atto, con grande dolore, della morte di un giovane, rappresentante dello Stato, sposato da poco, ucciso mentre prestava il proprio servizio. Dall’altro resto affezionato all’idea, forse considerata obsoleta, che fino a quando un magistrato non si pronunci, non esiste un colpevole o un innocente”. Maurizio De Giovanni sospira. I fatti seguiti, subito dopo e nei giorni a venire fino a oggi, alla morte del giovane vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, lo preoccupano “e non poco”, ripete ad HuffPost. Per lo scrittore napoletano, osservatore attento e commentatore poco accomodante, “l’unica cosa ...

HuffPostItalia : 'Angosciato, chiedo anch'io giustizia, ma basta incitamento all'odio' -