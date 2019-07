Andrea Damante beccato con Paola Di Benedetto | addio Sara Croce?

Andrea Damante beccato con la Di Benedetto : sarebbe già crisi con Sara Croce (RUMORS) : Non c'è tregua per Andrea Damante, l'ex tronista di Uomini e donne che continua ad essere uno dei personaggi più discussi e chiacchierati di questa calda estate. Dopo aver fatto discutere per l'addio finale con Giulia De Lellis, Andrea è finito sui giornali per le foto che lo ritraevano in compagnia della nuova fiamma Sara Croce, ex Madre Natura di Ciao Darwin. Tuttavia, in queste ore Gabriele Parpiglia ha reso noto un altro scoop che lo ...

Giulia De Lellis ha scritto un libro sulle corna ricevute da Andrea Damante : La popolare influencer ammise tempo fa di non aver mai letto un libro, ma in compenso ne ha scritto uno. Il titolo è "Le corna stanno bene su tutto (Ma io stavo meglio senza!)" e il volume, firmato con Stella Pulpo, racconterà la sua vita, con un particolare focus sul tradimento ricevuto dall'ex Damante.Continua a leggere

Giulia De Lellis parla del tradimento di Andrea Damante in un libro : il video su Instagram : Per Giulia De Lellis è tempo di novità e proprio questa mattina l'ex protagonista di Uomini e donne ha annunciato ai suoi fan che a settembre pubblicherà la sua prima 'fatica letteraria'. La bella Giulia, infatti, ha da poco terminato di scrivere il suo primo libro dal titolo 'Le corna stanno bene su tutto', che i fan potranno trovare in tutte le librerie a partire da metà settembre. Un libro che sembra promettere molto bene dato che si parla di ...

Andrea Damante ringrazia Fedez per il suo sostegno e rivela : 'Ho fatto degli errori' : Prosegue il successo professionale di Andrea Damante, l'ex tronista di Uomini e donne che in questi anni si è cimentato anche nelle vesti di dj, producendo diverse canzoni che sono diventate delle vere e proprie hit da ballare durante le serate in discoteca. In questi giorni l'ex tronista ha rilasciato una breve intervista sulle pagine del settimanale Grazia, dove tra le altre cose ha parlato anche del suo rapporto con Fedez, il rapper che a ...

Andrea Damante e Sara Croce : cala il silenzio sulla coppia : Andrea Damante nei giorni scorsi sembrava aver ritrovato il sorriso al fianco di Sara Croce. Secondo i rumors addirittura il deejay veronese sembrava essere davvero intenzionato a fare sul serio con l'ex Madre Natura di Ciao Darwin. Ad oggi però pare che i due siano molto distanti. Stando ad alcune indiscrezioni lanciate da 361 Magazine si legge: "Mentre lui continua a dedicarsi al suo primo amore, la musica, lei è in vacanza con una sua amica ...

La sorella di Giulia De Lellis "preferisce" Andrea Iannone : frecciatina a Damante? - : Marina Lanzone Interrogata dai suoi follower, alla domanda “che rapporto hai con Andrea Iannone?”, Veronica De Lellis avrebbe risposto: “È il mio preferito in assoluto”. Un’affermazione piuttosto esplicita Ha tutta l’aria di essere una frecciatina il commento che la sorella di Giulia De Lellis, Veronica, ha messo in risposta a una sua storia Instagram. A chi era indirizzata? Probabilmente all’ex fidanzato dell’influencer, Andrea ...

Giulia De Lellis - la sorella punzecchia Andrea Damante e Irama : 'Iannone il mio preferito' : La famiglia di Giulia De Lellis sembra avere le idee molto chiare: Andrea Iannone è il ragazzo migliore che l'influencer potesse incontrare nel suo percorso di vita. Nonostante Andrea Damante e Irama siano sempre stati ben voluti dai parenti della romana, è il pilota Aprilia quello che la sorella Veronica preferisce: la donna l'ha precisato in una risposta che ha dato su Instagram. Veronica De Lellis approva il cognato Andrea Iannone La storia ...

Andrea Damante in Don Matteo 11 su Rai1 - l’ex tronista corteggia Anna tra la gelosia del PM Nardi : trame 18 e 25 luglio : Che ci fa Andrea Damante in Don Matteo 11? L'ex tronista ha debuttato nella fiction lo scorso anno in qualità di guest star del dodicesimo episodio della stagione undici. Il ruolo è quello di un aitante concorrente di un reality show che corteggerà la 'Capitana' Anna, e questo scatenerà la gelosia del PM Nardi, non indifferente al nuovo look della donna. Si parte con l'episodio 11x11, in onda stasera 18 luglio, dal titolo "Ancora bambina", di ...

Uomini e Donne - Andrea Damante lancia la nuova challenge estiva #thinkaboutchallenge : Andrea Damante, diventato famoso al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato a Temptation Island nel 2015 e poi a Uomini e Donne come tronista, dopo aver pubblicato il suo nuovo singolo musicale "Think about", tramite il suo profilo Instagram ha lanciato la nuova challenge dell’estate: "#thinkaboutchallenge" invitando tutti i suoi followers, ma non solo, a ballare, a divertirsi e a farlo come più preferiscono, condividendo i video ...