Andrea Damante beccato con la Di Benedetto | sarebbe già crisi con Sara Croce RUMORS

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Non c'è tregua per, l'ex tronista di Uomini e donne che continua ad essere uno dei personaggi più discussi e chiacchierati di questa calda estate. Dopo aver fatto discutere per l'addio finale con Giulia De Lellis,è finito sui giornali per le foto che lo ritraevano in compagnia della nuova fiamma, ex Madre Natura di Ciao Darwin. Tuttavia, in queste ore Gabriele Parpiglia ha reso noto un altro scoop che lo riguarda. L'ex tronista, infatti, è statoin vacanza ad Ibiza in compagnia di un'altra bellissima: parliamo di Paola Di, da poco tornata single.ad Ibiza in compagnia di Paola Di, ma non c'èNel dettaglio, infatti, le gossip news di queste ore rivelano cheè statoad Ibiza in dolce compagnia di Paola Di, anche lei ex protagonista di Ciao Darwin nelle vesti di Madre Natura. ...

GiuliaCeccato13 : RT @adorvharry: Ma quando scrivete “federico rossi rosica” riferito a Paola ed Andrea Damante, effettivamente su cosa deve rosicare che ha… - Fedeismylife : RT @adorvharry: Ma quando scrivete “federico rossi rosica” riferito a Paola ed Andrea Damante, effettivamente su cosa deve rosicare che ha… - Verog2220bf : RT @adorvharry: Ma quando scrivete “federico rossi rosica” riferito a Paola ed Andrea Damante, effettivamente su cosa deve rosicare che ha… -