Amichevole Milan-Manchester United in tv su Sportitalia sabato 3 agosto

Amichevole Milan-Benfica in tv domenica 28 luglio su Sportitalia : Il Milan ha esordito con una sconfitta nell’International Champions Cup. I rossoneri sono stati battuti dal Bayern Monaco per 1-0. A segno Leon Goretzka su assist di Joshua Kimmich. Archiviata questa Amichevole, la squadra di Marco Giampaolo sarà chiamata ad affrontare il Benfica nel weekend. L’appuntamento con il match di Foxborough sarà fissato per domenica 28 luglio 2019 alle 21.00 (orario italiano) presso il Gillette Stadium. I tifosi ...

L'Amichevole Milan-Bayern Monaco in tv mercoledì 24 luglio su Sportitalia : Il Milan nelle prossime settimane sarà impegnato nell’International Champions Cup. La tournée negli Stati Uniti vedrà i rossoneri affrontare il Bayern Monaco nella prima sfida in programma. I ragazzi di Marco Giampaolo scenderanno in campo mercoledì 24 luglio 2019, quando in Italia saranno le ore 3.00 di notte, al Children’s Mercy Park di Kansas City. L’amichevole verrà trasmessa in diretta tv su Sportitalia. Una volta archiviato questo match, ...

Amichevole Milan-Novara 19 luglio : partita non visibile in tv e streaming : Il Milan affronterà la prima Amichevole alle ore 10.30 della giornata di venerdì 19 luglio 2019. I tifosi non avranno modo di vederla in diretta tv, né tantomeno in streaming sul canale rossonero. Il “battesimo” della squadra di Marco Giampaolo avverrà contro il Novara. La gara si giocherà a porte chiuse, e saranno esclusi dall'accesso anche giornalisti, fotografi e video operatori....Continua a leggere

Primo giorno di allenamento per Milan e Lazio - domani prima Amichevole della Fiorentina : la Roma in campo il 31 luglio : La Roma ha programmato un’amichevole per mercoledì 31 luglio in casa del Perugia in occasione della presentazione della squadra umbra al pubblico di casa. Il Perugia allenato dal tecnico Massimo Oddo inizierà la nuova stagione con il ritiro a Pietralunga (PG) a partire dal 17 luglio. Primo test amichevole stagionale domani pomeriggio, a partire dalle ore 17, per la Fiorentina che sfiderà sul terreno di gioco del centro sportivo ...