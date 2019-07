Americano bendato | a Salvini dico che non solo ci ‘si lamenta’ ma ci si indigna per il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) In quanti avranno esultato guardando la fotografia che ritrael’accusato dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega? Se fossero in pochi sarebbero comunque in troppi. Quella fotografia che sembra immortalare un interrogatorio in stile Guantanamo (roba impensabile in uno Stato di diritto come il nostro) ha avuto una condivisione virale e molti commentiti. Pietro Grasso è stato uno dei primi a criticarla aspramente: “Il sospetto? I servitori dello Stato non si abbassano al livello dei criminali. A Provenzano chiesi di cosa avesse bisogno”. Qualche leone da tastiera, sul web ha invece invocato la pena di morte per l’che si vede all’interno della caserma dei carabinieri, ammanettato, seduto davanti alla scrivania, capo chino e la benda sugli occhi. L’Arma ha avviato una indagine interna e sta prendendo dei provvedimenti nei ...

