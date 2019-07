Amazfit Bip Lite è lo smartwatch da 60 euro che pesa 32 grammi e ha un’autonomia di 45

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) Chi desidera uno, ma non ha ancora scelto quale acquistare perché desidera un prodotto molto leggero e con un’autonomia prolungata, a partire dal 7 agosto potrà comprare il nuovoBip, un prodotto realizzato da una spinoff di Xiaomi, che arriva in Italia a 59,9032cinturino incluso, ha un’autonomia dichiarata di 45 giorni e si può già prenotare dal sito ufficiale del produttore. La cassa si adatta a tutti polsi, dato che è da 43 millimetri e con gli angoli smussati. In buona sostanza si tratta della versione economica del modello Bip già in circolazione da tempo, rispetto al quale ricalca quasi tutte le caratteristiche, fatta eccezione per l’assenza del GPS. È impermeabile fino a 3 atmosfere, quindi si può indossare per immergersi fino a 30 metri di profondità. Ha in dotazione uno schermo touch da 1,28 pollici di forma rettangolare ...

