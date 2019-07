Almería | cosa mangiare nella capitale gastronomica di Spagna

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 29 luglio 2019) Ristorante La Costa, El EjidoAlejandro, Roquetas del marCasa Puga, AlmeriaLe taverne di AlmeriaAl Mercado Central, AlmeriaTerraza Carmon, VeraGastr Malabar, AlmeriaNijarPulpiJohn LennonMigas di semola di grano, calamaro all’olio, seppie alla brace, polpo asciutto e marraná di polpo. Sono questi nomi, immaginifici ed evocativi, ad aver fatto di Almeria laspagnola per il 2019. Pochi conoscono questa regione, racchiusa tra Malaga e Murcia nell’infuocata terra andalusa. Circondata da montagne affacciate sul mare è una comunità autonoma con un importante porto. È terra di contrasti, tra la città piena di luci e colori e il deserto di roccia alle sue spalle, il deserto di Tabernas, utilizzato da registi come Sergio Leone, Clint Eastwood e Steven Spielberg per girarvi film western e d’avventura. Quest’anno, come, Almeria offre eventi ...

Cosa vedere ad Almeria: i più bei paesi della provincia