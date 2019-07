Allarme Ebola in Congo | al via il nuovo piano per contrastare l’epidemia

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019) Le autorita’ sanitarie delhanno elaborato unperl’epidemia dicon misure come la fornitura di cibo e l’assistenza alle popolazioni, oltre che l’utilizzo di unvaccino. Lo afferma il New York Times, che ha ottenuto una copia del documento ancora riservato. Il, che riguarda il periodo tra luglio e dicembre, e’ stato messo a punto da una commissione indipendente e dall’Oms, scrive il quotidiano, e si propone di trattare l’epidemia piu’ come un’emergenza umanitaria che come un problema strettamente sanitario. Fra le misure ci sono la distribuzione di aiuti e una maggiore assistenza sanitaria in generale, non solo finalizzata al contenimento del virus. Inoltre dovrebbero essere impiegati piu’ mezzi militari pergli attacchi armati al personale sanitario. Un secondo ...

