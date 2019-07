Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) Unto sull’autostrada A26, nei pressi di San Michele, in provincia di, pochi metri prima dello svincolo con l’A21 Torino-Piacenza. Nonostante l’intervento immediato del 118, ilè deceduto. Lo schianto,di emergenza, non ha coinvolto i veicoli in transito. Gli automobilisti che hanno assistito alla scena parlano di una manovra improvvisa prima dello schianto. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia stradale. Il traffico è stato deviatodi sorpasso. L'articolod’emergenzaA26:ilproviene da Il Fatto Quotidiano.

Miti_Vigliero : Alessandria, schianto di un ultraleggero sull’A26 nei pressi di San Michele: morto il pilota - La Sta… - Cascavel47 : Alessandria, ultraleggero precipita sulla corsia d’emergenza della A26: morto il pilota - anna_annie12 : Alessandria, schianto di un ultraleggero sull’A26 nei pressi di San Michele: morto il pilota -