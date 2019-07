Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) Alla notizia di una nuovaad una persona che indossava la maglietta del(Francesco, un ricercatore di 33 anni simpatizzante dell’associazione di giovani cinefili), l’attore Nicolaspubblica un video in cui mostra il suo disappunto attaccando senza mezza termini gli aggressori che, a suo avviso, sono offuscati da un condizionamento reciproco e non hanno coscienza che per le persone sono solo “pezzi di merda”. L'articolocon, ira di: “Pezzi di merda” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cascavel47 : Aggressione a ragazzo con maglia Cinema America, ira di Vaporidis: “Pezzi di merda” - ilfattovideo : Aggressione a ragazzo con maglia Cinema America, ira di Vaporidis: “Pezzi di merda” - LaLestofante : RT @nomfup: Ancora una aggressione a un ragazzo, questa volta a Frosinone, colpevole di indossare la maglia del @PiccoloAmerica durante un… -