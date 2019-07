Afghanistan | attacco contro partito dell’ex ministro dell’Interno | almeno 20 morti e 50

Afghanistan - attacco contro la sede di un partito politico a Kabul : 20 morti e 50 feriti : Venti morti e cinquanta feriti . È il bilancio dell’ attacco sferrato il 28 luglio a Kabul contro la sede di un partito politico , nel giorno dell’avvio della campagna elettorale per le presidenziali afghane di fine settembre. Il bilancio è stato confermato lunedì mattina dal ministero degli Interni, come riporta Tolo Tv: tra le vittime ci sono sedici civili e quattro poliziotti. A essere colpiti sono stati gli uffici del ...

Attacco politico in Afghanistan : 7 morti : 0.00 Un commando di quattro uomini assale la sede elettorale di Amrullah Saleh,ex capo dell'intelligence a Kabul,capitale dell'Afghanistan. L'uomo è candidato alle presidenziali del 28 settembre come vice del presidente uscente, Ashraf Ghani, in cerca di un nuovo mandato. I terroristi uccidono tre persone, ma muoiono subito dopo in uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza. Il commando aveva causato un'esplosione riuscendo a entrare negli ...