AESVI annuncia una nuova classificazione PEGI che diverrà obbligatoria per legge

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 29 luglio 2019) Aggiornamento: Al momento non è chiaro se il nuovo regolamento potrebbe far sì che vengano vietati i giochi alle persone di età inferiore a quella riportata dallao se questa verrà usata come semplice valutazione a cui i rivenditori dovranno attenersi. Per sapere se la vendita di determinati giochi sarà vietata, dobbiamo aspettare il testo definitivo della.News originale: E' questione di pochi giorni e laper. Il direttore generale dell'Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani (), Thalita Malagò, hato in un'intervista che "Tutti i videogiochi classificatiche saranno immessi sul mercato italiano potranno considerarsi in linea con l'obbligo di".Ciò implica che i videogiochi etichettati come solo per adulti saranno vietati ai minorenni. Ad esempio Grand Theft Auto V ed il ...

