AESVI annuncia un nuovo regolamento PEGI che vieterà i giochi per adulti ai minorenni per

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 29 luglio 2019) E' questione di pochi giorni e la classificazionediverrà obbligatoria per legge. Il direttore generale dell'Associazione Editori Sviluppatori VideoItaliani (), Thalita Malagò, hato in un'intervista che "Tutti i videoclassificatiche saranno immessi sul mercato italiano potranno considerarsi in linea con l'obbligo di legge".Ciò implica che i videoetichettati come solo persaranno vietati ai. Ad esempio Grand Theft Auto V ed il recente Wolfenstein: Youngblood, per citarne un paio, saranno vietati per i giocatori al di sotto dei 18 anni.Questa etichetta verrà indicata da un quadrato con numeri bianchi, di colore diverso a seconda dell'età indicata. Questa classificazione verrà fatta in anticipo dall'uscita dei video. Ai produttori verrà inviato un questionario da compilare in modo da capire se nel gioco ci sono alcuni ...

Eurogamer_it : E' in arrivo un nuovo regolamento #PEGI che vieta la vendita di giochi per adulti a minorenni. -