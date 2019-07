“Ad agosto presenteremo un nuovo prodotto” dice Xiaomi | ma i fan pensano a Redmi Note 8

De Laurentiis : “Ad agosto due partite con il Barcellona per testare il Napoli” : In diretta su Radio Kiss Kiss Aurelio De Laurentiis ha parlato anche delle amichevoli estive del Napoli. “Avevo promesso un regalo ai tifosi nel mese di agosto e a un certo punto non ho potuto più parlare. Ho firmato un impegno in cui né loro né noi potevamo ufficializzare fino ad oggi. Ora possiamo confermare che c’è questo accordo per una partita di andata e ritorno con il Barcellona. Una a Miami il 7 agosto e una a Detroit il ...