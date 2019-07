Abbiamo provato le nuove scarpe Nike che riducono la fatica

Abbiamo provato la Ford Focus Active : non è un’auto per pigri : Se non vi piace stare fermi e l’outdoor è la vostra vera casa – o meglio, spesso scappate dalla giungla urbana per rifugiarvi nella natura senza abbandonare il vostro stile cittadino – la Ford Focus Active (in vendita a partire da 24750 euro) è l’auto che fa per voi, quantomeno per funzionalità, design ed effetto Suv. In termini di motore un po’ meno, visto che non è disponibile la versione a quattro ruote motrici, ma ciò non fa che ribadire che ...

Galaxy Watch Active - Abbiamo provato il nuovo smartwatch Samsung : “Non si può avere tutto…”, detto quanto mai vero anche quando si parla di wearable, al punto che come avevamo ipotizzato tempo fa, gli smartWatch diventano sempre meno universali e sempre più specifici per determinate applicazioni in termini di materiali, funzioni e design. Resta da capire, considerati anche i prezzi dei modelli, che tipo di utente sia interessato ad avere uno dispostivo smart per ogni occasione, come il Galaxy Watch Active (249 ...

Mezzi speciali - Abbiamo provato il carro armato C1 Ariete - VIDEO : La Fiat Panda 4x4 resta il mezzo più inarrestabile del pianeta Terra. E fin qui non ci piove. Ma se ci si imbatte in un C1 Ariete, il carro armato dellEsercito Italiano, le cose possono assumere tutta unaltra prospettiva. Lo Abbiamo scoperto (a nostre spese) facendo visita alla 132a Brigata Corazzata Ariete di Pordenone. Dove Abbiamo avuto lonore di provare il cingolato più famoso dellEsercito Italiano. 1.250 cavalli. LAriete, che può essere ...

Cose che Abbiamo provato : un affetta-avocado : Per sbucciare l'avocado senza sprecare la polpa e senza sporcarsi, ma anche per affettarlo in modo che sia bello da impiattare

MotoGp - Valentino Rossi leggermente fiducioso dopo il warm-up : “Abbiamo provato alcune cose e…” : Il pilota della Yamaha ha commentato l’esito del warm-up poco prima dell’inizio della gara delle Moto3 Sembra esserci qualche miglioramento sulla M1 di Valentino Rossi dopo il warm-up del Gp d’Olanda, il pilota della Yamaha infatti ha svelato prima della gara di Moto3 di aver avvertito qualche sensazione positiva rispetto a ieri. AFP/LaPresse Un feeling che permette al Dottore di guardare con occhio diverso la gara di ...

Abbiamo provato a surfare… a Milano

Abbiamo provato il 5G a Milano per 48 ore : è figo - certo - ma c’è tanto da fare : Il 5G in Italia è realtà. A partire dal 16 giugno 2019 Vodafone ha ufficialmente acceso le antenne 5G in 5 grandi città italiane, e non solo, proiettando di fatto il Bel Paese in una nuova era da anni solo immaginata. Freniamo subito l’entusiasmo però, perché in fine dei conti è bello sognare ma la […] L'articolo Abbiamo provato il 5G a Milano per 48 ore: è figo, certo, ma c’è tanto da fare proviene da TuttoAndroid.

Abbiamo provato a rendere perfetto ASUS ZenFone 6 - ne è uscito piuttosto bene (video) : ASUS ZenFone 6 può trasformarsi in un gioiellino con poche semplici mosse, proviamo a consigliarvene alcune. L'articolo Abbiamo provato a rendere perfetto ASUS ZenFone 6, ne è uscito piuttosto bene (video) proviene da TuttoAndroid.

MotoGp - Jorge Lorenzo ammette : “Abbiamo provato nuove parti - spero ci aiutino a colmare il gap” : Il pilota maiorchino ha espresso il proprio punto di vista al termine della prima giornata di libere sul circuito del Montmelò Un nuovo serbatoio per migliorare l’ergonomia del pilota, è questa la novità presentata dalla Honda a Barcellona per aiutare Jorge Lorenzo in pista. Alessandro La Rocca /LaPresse Lo spagnolo ha chiuso al quattordicesimo posto la seconda sessione di libere, con un ritardo di sette decimi da Fabio Quartararo. ...

Abbiamo provato Elephone U2 - con fotocamera pop-up : davvero niente male : Elephone continua a sfornare smartphone e la sua ultima creazione, che prende il nome di Elephone U2, è riuscita ad attirare la nostra attenzione per molti motivi, fra cui la fotocamera anteriore pop-up. L'articolo Abbiamo provato Elephone U2, con fotocamera pop-up: davvero niente male proviene da TuttoAndroid.