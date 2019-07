A Siracusa ‘Festa del Mare’ per ricordare il recordman Enzo Maiorca

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019) Palermo, 29 lug. (AdnKronos) – Una Festa del Mare peril 30 luglio del 1988, quando, il ‘Re degli abissi”, ilno di immersioni in apnea, riuscì a toccare la profondità di -101 metri in assetto variabile, conquistando il record mondiale. Domani la sua città lo ricorderà con una serie di iniziative, organizzate dal Comune die dall’Area Marina Protetta del Plemmirio. La giornata dedicata adinizierà alle 10 con una veleggiata, organizzata dalla Lega Navale di, che partirà dalla Torre del Castello Maniace. Sempre in mattinata, Snorkeling in Area Marina. Alle 19 il sindaco di, Francesco Italia, intitolerà l’affaccio sul Lungomare di Levante, accanto all’ingresso dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, ad.Subito dopo, nella sede dell’Area ...

StraNotizie : Siracusa: Una 'Festa del Mare' per ricordare il recordman Enzo Maiorca - News24Italy : #Siracusa: Una 'Festa del Mare' per ricordare il recordman Enzo Maiorca - blogsicilia : A Siracusa una festa del mare per Enzo Maiorca il 're degli abissi' - -