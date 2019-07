60mila assunzioni e 3 concorsi per la scuola pubblica L' annuncio di Bussetti

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 29 luglio 2019) Ben sessantamilae treriservati alla. Sono questi i numeri anticipati dal ministro dell’Istruzione Marcoin un’intervista rilasciata a Il Messaggero.“Questa settimana presenteremo in Consiglio dei Ministri un pacchetto. Siamo pronti. Lo schema di decreto legge è già stato inviato da giorni a Palazzo Chigi per l’ istruttoria preliminare e, salvo sorprese, sarà approvato in una delle prossime riunioni prima della pausa estiva”’. Così il titolare del dicastero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della ReItaliana ha annunciato le novità per laitaliana.Misure per il precariato, per il trasporto scolastico, per garantire la continuità del corpo degli ispettori in attesa del nuovo concorso, per la sicurezza e la ...

