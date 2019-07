WTA Palermo – Sconfitta a sorpresa per Kiki Bertens in finale | il titolo va alla svizzera

Fonte : sportfair

(Di domenica 28 luglio 2019) L’olandese si arrende in due set al cospetto della, che si impone in due set con il punteggio di 7-6, 6-2 Grandenelladella trentesima edizione del “Ladies Open“, torneo Wta International con un montepremi complessivo pari a 250mila dollari, disputato sulla terra rossa del Country Time Club del capoluogo siciliano. Niente trofeo per, che cede in due setJil Belen Teichmann, capace di imporsi in due set con il punteggio di 7-6 (3) 6-2. Un match equilibrato solo nella prima frazione, conclusasi al tie-break a favore dell’elvetica per 7 punti a 3, al contrario della seconda dominata in tutto e per tutto dTeichmann.L'articolo WTAperin, ilvaTeichmann SPORTFAIR.

TennisWorldit : Wta Palermo - Bertens non c'è, il titolo lo vince Teichmann - oktennis : WTA Palermo: Teichmann, incredibile bis nel 2019. Battuta Bertens in finale - RSIsport : ?????? Impresa di Jil #Teichmann a Palermo. Battuta Kiki #Bertens in finale per il 2o titolo in carriera. #WTA… -