Weekend di Maltempo estremo | Centro Nord in ginocchio | crolla tetto del Duomo di Verona

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2019) Gravi danni per ilche sta colpendo ilnell’ultimo fine settimana di Luglio. La situazione più pesante è quella che si registra ad Arezzo dopo un violento nubifragio che nel pomeriggio di Sabato ha colpito la città e tutto l’hinterland. In Provincia spiccano i 208mm di pioggia caduti a Marciano della Chiana, in città i 188mm di Ottavo, piccola località situata tra le frazioni di Rigutino e Vitiano. Ecco la mappa con le piogge di Sabato in Toscana: Particolarmente critica la situazione neldi Arezzo dove alcuni negozi e scantinati sono allagati. Disagi anche in via Romana e in via Piero della Francesca dove i vigili urbani invitano alla prudenza per gli allagamenti in strada. In zona Giotto i tombini sono stati innalzati dall’acqua uscita dalla rete fognaria. Allagamenti in alcuni garage e scantinati anche in zona stadio. Chiusi i sottopassi ...

SkyTG24 : #Maltempo e calo delle temperature al centro-nord ?? Ecco le previsioni #meteo del weekend ?? - infoitinterno : Allerta Meteo, FOCUS sul maltempo del weekend: rischio tornado sulle coste, minacce piogge torrenziali, grandine e… - MassimoMessore : Nel mio quartiere alberi non ne sono caduti ma ieri il #maltempo si è portato via internet, telefono e Sky per (almeno) tutto il weekend. -