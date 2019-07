Volley | Preolimpico 2019 | il calendario e le date Programma | orari e tv

Volley femminile - Preolimpico 2019 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : Nel weekend del 2-4 agosto si disputerà il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’Italia sarà impegnata a Catania con l’obiettivo di staccare il pass per la rassegna a cinque cerchi. La nostra Nazionale, reduce da due vittorie e una sconfitta in amichevole contro la Turchia, si presenta all’appuntamento più importante della stagione e ha tutte le carte in regola per festeggiare anche se è attesa da un fine ...

Volley - Italia sconfitta dalla Slovenia : Zaytsev e compagni ko verso il preolimpico - riposo per Juantorena : Brutta sconfitta per l’Italia nella seconda amichevole di avvicinamento al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri sono stati battuti dalla Slovenia per 3-1 (25-15; 25-18; 17-25; 27-25) al PalaTricalle di Chieti, il sestetto era riuscito ad avere la meglio sui balcanici con lo stesso punteggio due giorni fa ma oggi si è dovuto inchinare contro la formazione guidata da coach Giuliani. Sotto 2-0 i ragazzi del CT ...

Volley femminile - l’Italia si riscatta : sconfitta la Turchia senza Egonu e ora tutte al preolimpico! : L’Italia ha sconfitto la Turchia per 3-2 (25-21; 25-19; 23-25; 22-25; 15-12) nell’ultima amichevole di avvicinamento al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che andrà in scena a Catania nel weekend del 2-4 agosto (contro Kenya, Belgio, Olanda: solo la vincitrice del girone staccherà il pass per il Sol Levante). Al PalaRavizza di Alassio, le azzurre sono riuscite a imporsi al tie-break, riscattando così il ko di ieri ...

Volley - passo falso dell’Italia : azzurre sconfitte dalla Turchia in amichevole - troppi errori verso il preolimpico : Battuta d’arresto per l’Italia nel cammino di avvicinamento al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che andrà in scena a Catania nel weekend del 2-4 agosto. Oggi le azzurre sono state sconfitte dalla Turchia per 3-1 (23-25; 25-20; 25-20; 25-18) ai 2500 spettatori del PalaRavizza di Alassio, la nostra Nazionale si era imposta al tie-break nella giornata di ieri contro la compagine anatolica ma oggi la musica è stata ...

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : le convocate dell’Italia per il torneo preolimpico - 14 azzurre a Catania : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che andrà in scena a Catania nel weekend del 2-4 agosto. Le azzurre affronteranno nell’ordine Kenya, Belgio e Olanda: soltanto la vincitrice del raggruppamento staccherà il pass per la rassegna a cinque cerchi, in caso di sconfitta le azzurre dovranno disputare il torneo europeo in ...

Volley femminile - l’Italia batte la Turchia in amichevole. Egonu e compagne verso il preolimpico - vittoria al tie-break : L’Italia ha sconfitto la Turchia per 3-2 (25-22; 22-25; 25-19; 20-25; 17-15) nella prima amichevole di avvicinamento al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre si sono imposte davanti ai 2000 spettatori del PalaRavizza di Alassio (in provincia di Savona) traendo delle importanti indicazioni verso il weekend del 2-4 agosto dove affronteranno Olanda, Belgio e Kenya con l’obiettivo di staccare il pass per i ...

Volley - comincia domani il cammino dell’Italia verso il Preolimpico. Amichevole con la Slovenia per gli azzurri : Si aprirà ufficialmente domani il percorso di avvicinamento per la Nazionale italiana al Torneo di Qualificazione Olimpica di Volley maschile in programma a Bari da venerdì 9 a domenica 11 luglio. La formazione allenata da Gianlorenzo “Chicco” Blengini ha completato la fase di preparazione a Civitanova Marche e affronterà in due amichevoli la Slovenia: la prima partita si giocherà domani (ore 20.00), mentre la seconda andrà in scena ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia senza ritmo e gioco - azzurre senza semifinali. Ora marcia verso il preolimpico : Una Final Six deludente, sofferta, sottotono. Si riassumono così gli atti conclusivi della Nations League 2019 di Volley femminile in casa Italia, le azzurre non sono mai state in partita e hanno raccolto due sonore sconfitte contro Turchia e Cina: le ragazze del CT Davide Mazzanti erano tra le grandi favorite per il successo conclusivo e invece si sono completamente spente a Nanchino, esibendo un gioco lontano anni luce rispetto a quello visto ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia mai in partita - azzurre sottotono. Bisogna rialzarsi verso il preolimpico! : L’Italia si era presentata a Nanchino con il serio obiettivo di vincere la Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre si erano brillantemente qualificate alla Final Six del prestigioso torneo internazionale e andavano a caccia del risultato di lusso ma invece sono incappate in due sonore sconfitte contro Turchia e Cina: un pesantissimo 3-0 contro le anatoliche senza mai essere state in partita, un deludente 3-1 contro le asiatiche ...