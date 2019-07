VIDEO Caos nel box Mercedes | meccanici impreparati nel GP di Germania | Lewis Hamilton

Fonte : oasport

(Di domenica 28 luglio 2019) Incredibilenel box delladurante il GP di2019, i Campioni del Mondo si sono sempre distinti per la loro precisione e per la loro eccellenza ma oggi pomeriggio si sono fatti cogliere dal panico perché sono stati presi alla provvista.conduceva agevolmente la gara sull’asfalto bagnato quando clamorosamente è andato lungo all’ultima curva andando a sbattere contro il muro, il britannico riesce però a riprendere la via della pista e rientra immediatamente ai box: i suoi uomini non lo aspettavano in quel frangente e dunque hanno impiegato diversi secondi per andare a prendere le gomme e per verificare le condizioni della vettura danneggiata.ha perso più di trenta secondi in questa operazione ed è scivolata in quinta piazza salvo poi pagare cinque secondi di penalità per un ingresso irregolare in pitlane e concludendo in undicesima ...

SkyTG24 : Il vicepremier #Salvini commenta il caos dei treni sulla tratta Roma-Firenze: 'Non è una lotta contro il sistema ma… - SportPesa_IT : Che gara!!! incredibile caos provocato dalla pioggia al #GermanGP e grande prestazione di Lance, che termina in P4!… - Alexjon75884242 : RT @Rita23sig: Quando i colloqui si fermano e la notte cade. La mia spalla pesa il triplo Il petto non mi dà riposo. Né rimane il sonno… -