Verstappen trionfa nell’inferno d’acqua di Hockenheim! Rimonta super di Vettel

(Di domenica 28 luglio 2019)vince il Gp di Germania nel quale la pioggia l’ha fatta da padrone. Ferrari sfortunata con Leclerc, ma che! Disastro Mercedes: Bottas a muro, Hamilton undicesimo Un vero e proprio inferno d’acqua, non ci sono parole più adatte a descrivere l’incredibile gara disputata quest’oggi nel Gp di Germania. Più che un ‘Ring’ ad Hockhenheim i piloti hanno guidato in una vera e propria piscina, lottando contro le difficoltà di una pista inzuppata d’acqua che ha reso complicata la gara dall’inizio alla fine. Dopo una partenza davvero particolare, con safety car e gomme da bagnata su una pista che sembrava asciugarsi, Perez è il primo a chiamarsi fuori dalla gara con un testa coda che costringe la safety car a rientare in pista. I piloti provano a cambiare gomme e Leclerc rischia l’incidente con Grosjean ...

