Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 28 luglio 2019) Lainfinita di Maxe il sorriso ritrovato di Sebastian. Finisce cosi' la corsa delle sorprese ad Hockenheim sconvolta da una pioggia tanto infida quanto intermittente: un Gran Premio di Germania che alla bandiera scacchi premia la prestante Red Bull del giovane e terribile olandese, ma soprattutto la Ferrari del sette volte campione del mondo che dopo il disastro delle qualifiche riesce are dall'ultima alla seconda posizione di fronte al suo pubblico e a pochi chilometri da casa. Niente da fare invece per Charles Leclerc, tradito dall'asfalto scivoloso e fuori a meta' gara. Peggio ancora e' andata alla Mercedes fuori all'ultimo con Valtteri Bottas in lotta per il podio e solo undicesima con Lewis Hamilton frenato da una serie di contrattempi tra uscite di pista e penalita'.Grande festa per la Toro Rosso e Daniil Kvyat, il pilota russo cresciuto a Roma ...

MediasetTgcom24 : F1 Germania: Verstappen trionfa, la Ferrari di Vettel seconda - Il meteo regala una gara folle: Vettel e Kvyat sul… - Gazzetta_it : #Formula1 caos e show ad #Hockenheim: trionfa #Verstappen. #Vettel da 20° a 2°. Fuori Leclerc, #Hamilton è solo 11°… - ilfogliettone : Verstappen trionfa in Gp caos, gioia e rimonta Vettel - -