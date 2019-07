Vasto incendio in Sardegna | in provincia di Cagliari | intervenuti anche 4 Canadair

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Vasto incendio a Porto Torres - 27 luglio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Un Vasto incendio in corso in questi minuti a Porto Torres, nota località della Sardegna, 27 luglio 2019,

Vasto incendio nel nord della Sardegna - chiesti tre Canadair : Vasto incendio nel nord della Sardegna, chiesti tre Canadair Il rogo è scoppiato nelle territorio di Torralba, nel nord-Ovest dell'isola, ed è stato facilitato dal vento. Le fiamme si estendono quasi fino al confine con il comune di Bonorva. Sul posto sono già impegnati tre elicotteri del Corpo forestale. Parole ...

Vasto incendio in Portogallo : danni e feriti a nord di Lisbona : Un Vasto incendio sta divampando in Portogallo, nel distretto di Castelo Branco, 200 km a nord est di Lisbona: sul posto un migliaio di vigili del fuoco, per cercare di domare le fiamme. Al momento il bilancio è di 9 feriti, 8 pompieri e un civile già ricoverato in ospedale. Si tratta del primo grande incendio quest’anno nel Paese: 2 anni fa è stato colpito duramente, ben 106 persone hanno perso la vita. L'articolo Vasto incendio in ...

Gallipoli - scoppia Vasto incendio nel parco di Punta Pizzo : trovato corpo carbonizzato. I canadair in azione : Un corpo completamente carbonizzato è stato trovato durante le operazioni di bonifica dell’incendio divampato all’interno del parco di Punta Pizzo, a Gallipoli. Al momento non è chiaro se si tratti di un uomo o di una donna e se la morte sia stata causata proprio dall’incendio o se fosse antecedente. Sul posto i carabinieri e gli agenti del locale commissariato di polizia. Palermo, incendio a Bellolampo: case minacciate ...

Gallipoli - Vasto incendio nell'area protetta : un morto. Evacuato un hotel : Il rogo è partito dalla litoranea vicino a un parcheggio abusivo, sequestrato anni fa alla criminalità organizzata e già oggetto di tre incendi nelle ultime due settimane

Catania - Vasto incendio alla Plaia : distrutto il lido Europa - bagnanti evacuati : Un incendio di grandi proporzioni ha devastato la Plaia di Catania in queste ultime ore. Il rogo si è sviluppato nel primo pomeriggio sul litorale e, alimentato dal forte vento di scirocco e da temperature che toccano i 40 gradi, si è velocemente propagato agli stabilimenti balneari vicini. Purtroppo uno dei lidi più noti della zona, l'Europa, è stato completamente avvolto dalle fiamme ed è andato completamente distrutto, così come si può ben ...

Catania - Vasto incendio in spiaggia. Centinaia di bagnanti evacuati con i gommoni - molti bambini Vigile del Fuoco in ospedale : Centinaia di bagnanti bloccati dalle fiamme sulla sabbia del lungomare Plaia di Catania sono stati evacuati via mare da gommoni e mezzi navali dei vigili del Fuoco e della guardia costiera. Tra loro...

Vasto incendio alla Playa di Catania : tutti in fuga dai lidi in fiamme : Un Vasto incendio alla Playa di Catania: tutti in fuga dai lidi in fiamme, gente in mare. Il vento ha alimentato le fiamme. Danneggiato il lido Europa

Vasto incendio in Sicilia : canadair in azione nel catanese : Il grande caldo che attanaglia la Sicilia sta favorendo la diffusione di incendi nelle ultime ore in diverse zone della regione. Fra le aree più colpite quella del catanese. Da ieri sono in atto...

Vasto incendio boschivo in Germania : rogo spento dopo una settimana : E’ stato finalmente spento l’enorme incendio boschivo che per una settimana, anche a causa del caldo intenso, è divampato ad un centinaio di km da Berlino: anche grazie al calo termico e alle piogge, le autorità hanno dichiarato formalmente che le fiamme sono state domate. Ridotti in cenere 500 ettari di bosco. A complicare le operazioni di spegnimento di quello che viene considerato come uno dei più estesi incendi nella storia in ...

Vicenza - Vasto incendio in un'azienda di vernici : fiamme alte fino a 20 metri | Guarda : Lo stabilimento di Brendola si trova a lato dell'autostrada A4 Milano-Venezia. Dal rogo si sono alzate enormi colonne di fumo

Vicenza - Vasto incendio devasta una fabbrica di vernici a ridosso dell'autostrada : Un incendio di vaste proporzioni in questi minuti sta interessando un'azienda di vernici sita in provincia di Vicenza, precisamente a Brendola. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, il fuoco sta lambendo anche l'autostrada A4: lo stabilimento in questione infatti si trova proprio vicino all'importante arteria stradale. Sul posto stanno operando tantissime squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno cercando disperatamente di ...

Vicenza - Vasto incendio in azienda di vernici : colonna di fumo nero visibile a km di distanza : Un vasto incendio sta devastando un’azienda di vernici di Brendola, in provincia di Vicenza. Per motivi precauzionali sono state chiude le strade che entrano in paese dal casello dell’autostrada di Montecchio Maggiore. Il fuoco sta lambendo anche l’autostrada l’A4, con il fumo nero che si vede a chilometri di distanza. Mentre il sindaco di Brendola ha avvisato la popolazione di restare in casa con le finestre chiuse e di ...

Vasto incendio sopra Cortina d'Ampezzo : esplosi 2 ordigni bellici : Un Vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi sulle Dolomiti, nell'area boschiva a ridosso di Cortina d'Ampezzo. Il rogo, alimentato dal caldo intenso, preoccupa particolarmente in...