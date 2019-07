Vacanze | italiani in viaggio nonostante il maltempo

Vacanze - weekend di esodo : l’85% degli italiani parte nonostante il meteo : Anche in caso di previsioni sfavorevoli non cambia la decisione di partire la stragrande maggioranza dell’85% degli italiani che consulta il meteo prima di mettersi in viaggio per le Vacanze estive. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè, in occasione del weekend di grande esodo segnato dal maltempo con temporali e grandine. Più di 3 italiani su quattro (77%) cercano informazioni in televisione, alla radio sui giornali e on ...

Vacanze in arrivo per 9 italiani su 10 : I dati in merito all’estate 2019 sono molto incoraggianti, dato che pare siano ben 9 italiani su 10 a essere pronti a partire. Il tutto con un forte incremento rispetto allo scorso anno, non solo nei numeri ma anche nelle spese, che si era cominciato a vedere già a partire da questo inverno. Pare dunque che per molti la crisi sia oramai alle spalle, e che il periodo più difficile in termini di ferie sia destinato a lasciare il passo a uno di ...

Vacanze Sicure - gli italiani danno ancora poca attenzione agli pneumatici : Il nuovo rapporto “Vacanze Sicure” di Assogomma e Federpneus, in collaborazione con la Polizia Stradale, anche quest’anno propone dati per niente rassicuranti sullo stato di salute degli pneumatici e, più in generale, sull’attenzione che gli automobilisti italiani ripongono nei confronti delle proprie vetture. Per la 16esima edizione del progetto, sotto la lente di ingrandimento sono finite le sette regioni italiane di Lazio, Marche, Umbria, ...

Vacanze : “bollino nero” sulle strade il 3 e 10 agosto - ma gli italiani “non si fanno spaventare” : “Più di 4 italiani su 10 (42%) sui 39 milioni in viaggio per le Vacanze 2019 sfidano le previsioni sul traffico e non si fanno spaventare da bollini neri o rossi“: è quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè sull’estate 2019 diffusa in occasione della presentazione del piano di Viabilità Italia per l’esodo estivo al Ministero dell’Interno, con il capo della Polizia Franco Gabrielli, il direttore Centrale delle Specialità ...

Vacanze - il 50% italiani prenota online : 10.16 Sempre più italiani si affidano al web per scegliere e prenotare le Vacanze. Secondo un'indagine di Coldiretti, quest'anno il 50% dei 39 milioni di italiani in viaggio ha prenotato le Vacanze on line. Il 27% lo ha fatto scegliendo sui siti delle strutture ricettive, mentre il 23% si è affidato a siti specializzati valutando anche le recenzioni di altri ospiti. La preferenza per la rete è dettata dalla possibilità di confrontare servizi ...

Estate flagellata dal Maltempo : ma l’85% degli italiani parte per le Vacanze nonostante li meteo avverso : Il tempo ‘pazzo’ dell’Estate 2019 non fa cambiare idea alla maggior parte degli italiani pronti a partire e che mesi fa, quando hanno prenotato viaggi e villeggiature, speravano in un meteo migliore. Secondo quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè, non cambia la propria decisione di partire anche in caso di previsioni sfavorevoli l’85% dei vacanzieri che consulta il meteo prima di mettersi in viaggio per le vacanze estive. ...

Estate 2019 - ecco le 8 “tribù” dei viaggiatori italiani : l’avventura in cima alle preferenze - seguita da relax e “Vacanze social” : Gli italiani cercano l’avventura, ma anche relax e divertimento sono sul podio dei viaggiatori per l’Estate 2019. ecco le 8 tribù dei viaggiatori, che variano a seconda delle tipologie emotive di ciascun sesso, dividendosi in 4 tipologie genitoriali e 4 tipologie egocentriche identificate dai ricercatori dell’Università Popolare delle Discipline Analogiche, basandosi su 54 anni di studi ed esperimenti del fondatore di queste ...

Vacanze 2019 Italia : quanti italiani partono e numero turisti in arrivo : Vacanze 2019 Italia: quanti Italiani partono e numero turisti in arrivo Arriva l’estate, è tempo di Vacanze per tantissimi Italiani: come ogni anno, però, il nostro paese sarà metà per milioni di turisti provenienti da ogni angolo del mondo. Vacanze 2019 Italia: si parte nonostante il pessimismo sull’economia I dati dell’economia nazionale di certo non fanno sorridere, d’altra parte, saranno 32 milioni gli Italiani a concedersi una ...

Estate e Vacanze : 17 - 6 milioni di italiani in partenza a Luglio : “Scatta il primo vero grande esodo delle vacanze con il mese di Luglio che vedrà in ferie ben 17,6 milioni di italiani, l’86% dei quali ha scelto come meta una località del Belpaese anche per i drammatici episodi di terrorismo internazionale che condizionano questa Estate la scelta delle vacanze di un italiano su quattro (26%) che hanno scelto di mettersi in viaggio“: è quanto emerge dallo studio Coldiretti “La vacanza Made in Italy ...

Sempre più italiani scelgono il prestito per pagarsi le Vacanze : Le vacanze si pagano a rate Sempre più spesso: sono in molti quelli che non vogliono rinunciare a fare un viaggio e che decidono di far fronte alle spese, come per esempio il biglietto aereo, il soggiorno in albergo e le attrazioni da visitare, chiedendo un prestito, in genere di qualche migliaio di euro; lo fanno soprattutto i giovani, con piani di ammortamento più lunghi rispetto al passato. Sono diverse le soluzioni disponibili, senza ...

Le Vacanze più amate dagli italiani : Cari italiani, la luce in fondo al tunnel incomincia finalmente a intravedersi. E là, sul finire di quella galleria fatta di stress e lavoro massacrante, si iniziano a delineare le meritate vacanze, con sdraio e ombrellone annessi. Lo sottolinea anche l'Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi, associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating italiano, che nell'analizzare le prenotazioni dell’estate ...

